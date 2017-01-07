 

Хиллари Клинтон хочет побороться за пост мэра Нью-Йорка

 

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в ноябре прошлого года, может побороться за пост мэра Нью-Йорка.

Как пишет New York Daily со ссылкой на источник в Демократической партии, Клинтон не исключила такой возможности в частной беседе. Выборы мэра Нью-Йорка пройдут 7 ноября.

Издание отмечает, что многие сторонники Клинтон призывают ее вернуться в политику и «бросить вызов» нынешнему градоначальнику Биллу де Блазио. Отношения между Клинтон и де Блазио резко ухудшились после того, как он отказался поддержать экс-госсекретаря в качестве кандидата в президенты.

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