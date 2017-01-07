 

Завтра в Баку будет облачно

 

8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, местами будет туман, ночью – изморось.

Юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 9-14° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью  80-90%, днем — 60-65%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-14° тепла, местами до 17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

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