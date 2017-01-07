Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжается поисково-спасательная операция в установленных секторах.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в настоящее время, несмотря на ветер и высокие волны, на море и в прибрежной полосе беспрерывно продолжается поисково-спасательная операция.

Так как из-за плохих погодных условий затруднены действия малых кораблей, к поискам привлечены суда, способные по своим техническим данным продолжать поисково-спасательную операцию. В прибрежной полосе поиски продолжаются в интенсивном режиме.