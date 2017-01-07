Исламская Республика Иран (ИРИ) стремительно меняется. Формально это все еще страна, управляемая муллократией. Страна, где могут казнить человека, если трижды поймают в публичном месте выпившим (да-да, это реально так). Но это уже и страна, где есть рок-группы (подпольные). Страна, где молодое поколение не просто не религиозно, оно отторгает любую религию, учит английский язык и мечтает покинуть родину. Молодым иранцам хочется жить в свободной стране. Для многих из них образцом становится Азербайджан.

Наш сегодняшний собеседник — Али, молодой азербайджанец из Тегерана. Он не говорит по-азербайджански, в отличие от своих родителей и других родственников, живущих в Тебризе и Ардебиле. Хотя за несколько дней пребывания в Баку стал вполне прилично понимать и азербайджанский, и русский языки. К тому же Али неплохо изъясняется на английском, так что проблем с коммуникацией в Азербайджане у него не возникло.

Впечатления у молодого иранца от Баку неимоверные. Он восхищен городом, хотя есть и нюансы. Али не смог ни в одном банке поменять иранские риалы (туманы) на манаты. При этом, по его словам, в Тегеране в любом банке без проблем можно поменять азербайджанские манаты на иранскую валюту. Сложность еще и в том, что в Иране не работают Visa и Mastercard, с помощью которых можно расплачиваться за границей карточками. Там свои карты, которые в Баку не действуют.

Небольшое отступление

В 1932 году в Иране была проведена денежная реформа, туман заменен иранским риалом по курсу 1:10. Хотя в настоящее время государственной валютой остается риал, цены в розничной торговле указываются, как правило, в туманах. Это делается для удобства и позволяет отбрасывать лишний ноль при расчетах.

Мечта Али — жить не в Иране. Именно так. Соседний Азербайджан — это конкретный пример для молодых иранцев. Как говорит сам Али, даже в Северной Корее лучше, чем в Иране. Дело в том, что в Северной Корее не видят мир, им не с чем сравнивать. А в Иране благодаря интернету видят, как живут в Азербайджане, и потому молодое поколение хочет жить не хуже. Конечно же, в идеале Али хотел бы жить в США.

Но Азербайджан — это в любом случае лучше, чем Иран, считает Али. Он рок-музыкант и великолепный барабанщик. И, естественно, не упустил случая побывать в бакинском Hard Rock Cafe, где получил возможность сыграть. Его игра вызвала бурю аплодисментов. Очевидно, что талант всегда получит признание. И первое из них Али получил именно в Баку.

В родном Тегеране его музыка под запретом. Несмотря на это, молодые люди собираются в уединенных местах, играют, занимаются творчеством.

«Иранская молодежь устала от религии, от запретов. Правда, это касается только крупных городов. В глубинке все по-старому. Мои близкие, когда я к ним приезжаю из Тегерана, ругают меня за то, что я не совершаю обязательных религиозных обрядов. Но нельзя же силой насаждать веру во что бы то ни было, это рано или поздно вызовет протест и отторжение. Сейчас в Иране именно это и происходит», — рассказывает Али.

По словам Али, нынешнее молодое поколение иранцев устало от двуличия действующей системы. «Женщины на пляжах если и появляются, то только в чадре, на улице — в чадре. А между тем в Тегеране множество точек, где стоят женщины, оказывающие сексуальные услуги. И власти об этом знают. Полиция просто «крышует» их, получая свою долю от доходов», — рассказывает иранец.

При этом в Иране развита система «сийга» — так называемый временный брак. Без этого, например, даже в отель не пустят мужчину и женщину. Кстати, официально у иранцев редко когда больше одной официальной жены. Жизнь сложна, иметь несколько квартир, в которых надо поселять жен, мало кто в состоянии. Но встречаться «на стороне» с женщинами даже без «сийга» — достаточно распространенная практика.

Как рассказывает Али, однажды они с другом выпили немного пива и их застукали на улице, посчитав, что они пьяные. Али повезло, а вот его товарища приговорили к ударам плетью. Благо это было первое нарушение такого рода. Трех таких инцидентов достаточно, чтобы могли приговорить и к казни через повешение. Интересный нюанс: если кого-то застукали сильно пьяным, то будут лупить плетью со всей силы. Но если полиция решила, что ты выпил слегка, то и бить будут несильно, держа Коран под мышкой, что физически не позволяет нанести сильный удар.

Кстати, алкоголь, естественно, в Иране под запретом. Но пиво, самогон, изготовленные кустарным способом дома, есть. Занимаются этим в основном армяне. Дело в том, что если их застукают с алкоголем, то могут назначить просто штраф. А вот мусульман ждет наказание гораздо строже.

Есть еще моменты, которые удивляют молодого иранца. По его словам, в конфликте вокруг Нагорного Карабаха симпатии всех иранцев (исключение – армяне) на стороне Азербайджана. А вот государственная политика ИРИ направлена на большую дружбу с Арменией. «Все — фарсы и азербайджанцы Ирана на стороне Азербайджана, иначе и быть не может», — уверяет Али.

На днях Али уезжает обратно в Иран. Но душа его осталась в Азербайджане. Завершая беседу, молодой иранец заявил, что восхищен Баку и, конечно, хотел бы жить здесь.

Конечно, жить в Азербайджане непросто. Есть экономические проблемы, вызванные девальвацией маната. Но ведь все познается в сравнении. И сравнив жизнь в Иране и Азербайджане, иранцы выбирают Азербайджан.