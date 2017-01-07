 

Генпрокуратура Азербайджана об экстрадиции Лапшина

 

Генпрокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Беларуси документы для экстрадиции Александра Лапшина, арестованного в этой стране за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированную территорию Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против государственности, заявил сегодня глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, передает Trend.

По его словам, в настоящее время продолжаются все необходимые мероприятия для экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

«Ввиду того, что в действиях Александра Лапшина имеются признаки состава таких преступлений, как публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы, в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

Решением Минского суда в отношении Лапшина была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В настоящее время ведется оформление документов, необходимых для передачи этого лица азербайджанской стороне», - сказал Султанов.

Отметим, что решение об экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина, задержанного в Беларуси, может быть, уже вынесено. Как сообщило издание «Изрус», об этом в соцсети «Живой журнал» написала его подруга Екатерина со слов самого блогера, который сейчас находится в минском СИЗО.

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