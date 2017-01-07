Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам

Все чаще при планировании путешествий люди во всем мире в первую очередь прибегают к услугам интернета. Получив первоначальную информацию, они затем покупают билеты и бронируют отели в режиме онлайн, либо обращаются к турагентам.

Радует, что за последний год Азербайджан стал гораздо популярнее среди иностранных туристов, и это отражается в статистических данных интернет-поисковиков. Так, Баку оказался самым популярным зарубежным направлением в Турции в 2016 году.

В турецких поисковиках столица Азербайджана в качестве города для предстоящего путешествия упоминалась чаще других иностранных направлений. В 20 процентах случаев жители Турции искали билеты и отели в Баку. Далее идут Дюссельдорф, Салоники, Афины, Амстердам, Пхукет и т.д.

Согласно данным турецкого сайта hepfly.com, занимающегося продажей авиабилетов, больше всего билетов в 2016 году продано на рейсы Стамбул — Баку. Здесь показатель также равен 20 процентам. На втором месте по популярности маршрут Стамбул — Тбилиси (19 процентов). Далее следуют рейсы в Лондон (18 процентов), Амстердам (17) и Рим (13).

При этом отмечается, что примерно 70 процентов билетов покупались с целью поездки на отдых. Самые дешевые международные билеты были из Стамбула в Афины и стоили 120 турецких лир.

В самой Турции самыми популярными в поисковиках направлениями были Стамбул, Измир, Анкара, Анталья, Адана, Трабзон и Газиантеп. А самыми популярными внутренними рейсами были Измир — Стамбул и Стамбул — Измир. При этом самые дешевые билеты продавались в Анталью — за 17 лир.

Hepfly — не первый сайт, связанный с туризмом, который ставит Баку в число самых популярных направлений.

Как известно, в 2016 году Баку занял пятое место среди самых популярных туристических направлений всего мира по данным сайта для путешественников TripAdvisor.com.

Сайт, объявляющий свой рейтинг ежегодно, выбрал 43 направления по всему миру, опираясь на повышенный интерес к резервированию полетов, отелей, ресторанов в том или ином городе, а также на основании положительных отзывов.

Баку занял почетное пятое место после таких курортных мест, как Сан-Хосе-дель-Кабо (Мексика), который знаменит своими пляжами и колониальными испанскими строениями XVIII века, Уистлер (Канада), Жижока-де-Жерикуакуара (Бразилия) и Кихеи (Гавайи, США). Также в десятку вошли Эль-Нидо (Филиппины), Эйлат (Израиль), Лас-Пальмас (Испания), Тбилиси (Грузия) и Джодхпур (Индия). Помимо этого, Баку был назван самым популярным направлением в Азии.

На этом фоне неудивительно, что в 2016 году увеличилось число туристов, прибывших в Азербайджан из арабских стран, Ирана, России и Казахстана. В этом году также ожидается рост числа туристов из перечисленных государств, а также наплыв гостей из стран Восточной Азии — Японии, Кореи и особенно Индонезии, туристические компании которой крайне заинтересованы в налаживании связей с Азербайджаном. По прогнозам, повысится число туристов и из Европы.