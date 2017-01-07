The Huffington Post: Мамед работает не на желудок, а на бензин

Издание The Huffington Post провело исследование, сравнив цены на бензин и минимальную заработную плату в 146 странах мира.

Азербайджан в этом списке занимает 108-е место. По подсчетам издания, чтобы заполнить 40-литровый бак своего автомобиля, азербайджанцу с минимальной зарплатой (105 манатов) необходимо работать 7 дней, а если быть точнее — 6,96 дня.

Другой вопрос, что человек с зарплатой в 105 манатов вряд ли может позволить себе иметь автомобиль, но, видимо, в The Huffington Post это не учли.

Отметим, что самый популярный в Азербайджане бензин марки АИ-92 стоит 70 гяпик за литр. Литр топлива марки АИ-95 — 95 гяпик, АИ-98 — 1,03 маната, а литр дизельного топлива — 60 гяпик.

Лидерство в соотношении цены на бензин и минимальной зарплаты у Венесуэлы, гражданам которой достаточно поработать 0,29 дня, чтобы залить полный бак бензина. На 2-м месте — Саудовская Аравия (0,31), на 3-м – Австралия (0,45). Также в первую десятку входят США, Оман, Бахрейн, Люксембург, Канада, Сан-Марино и Новая Зеландия.

Среди стран постсоветского пространства лидирует Туркменистан (1,59), занимающий в общем списке 34-е место. Далее следуют Эстония, Литва, Латвия, Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Украина и только потом Азербайджан.

В группу стран, гражданам которой нужно более 20 дней работать, чтобы при минимальной зарплате купить 40 литров бензина, входят Гвинея, Узбекистан, Мадагаскар, Эфиопия, Замбия, Мали, Либерия, Конго и Бангладеш. Бангладешцам приходится работать аж 60 дней, чтобы заполнить бак машины.

Если учитывать показатели 20 крупнейших стран-производителей нефти, в число которых издание включило и Азербайджан, то наша страна на 18-м месте, опережая лишь Анголу и Мексику.

В общем рейтинге отсутствуют страны Северной Европы, так как там нет понятия «минимальная зарплата», а есть «среднегодовая зарплата». Здесь лидируют США, где, зарабатывая в год 50 964 доллара, можно купить 158 баков бензина в месяц. Больше 100 баков бензина могут позволить себе также жители Швейцарии, Австралии и Люксембурга. В Норвегии, у которой второй самый дорогой бензин в мире (1,82 доллара за литр) после Гонконга (1,93), можно на среднегодовую зарплату в 68 434 доллара приобрести 79 баков бензина ежемесячно.

Напомним, по данным Global Petrol Prices, в Азербайджане одни из самых низких цен на бензин среди всех стран мира. Мы делим 13-е место с Нигерией. В обеих странах литр бензина стоит 0,46 цента.

Стоимость бензина определяется средневзвешенными ценами на бензин разных марок в пересчете на официальный курс национальных валют к доллару США. В среднем цена бензина по всему миру составляет 0,99 за литр.

Самый дешевый в мире бензин продается в Венесуэле (0,01 цента), Саудовской Аравии (0,24), Туркменистане (0,29).

Отмечается, что существует значительная разница в ценах между странами. Как правило, богатые государства имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, — значительно более низкие цены. Единственным исключением являются США — экономически развитая страна с низкими ценами на бензин.