В бакинском офисе Iraq Airlines неизвестный мужчина среднего возраста застрелил сотрудника офиса, сообщает Report.
Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.
По факту в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
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В Баку в бизнес-центре Dəmirci Tower на третьем этаже здания в офисе Iraq Airlines произошел вооруженный инцидент, сообщает АПА.
Согласно информации, один человек убит.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.