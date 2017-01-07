 

Стрельба в Dəmirci Tower: есть убитый обновлено

 

В бакинском офисе Iraq Airlines неизвестный мужчина среднего возраста застрелил сотрудника офиса, сообщает Report.

Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.

По факту в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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В Баку в бизнес-центре Dəmirci Tower на третьем этаже здания в офисе Iraq Airlines произошел вооруженный инцидент, сообщает АПА.

Согласно информации, один человек убит.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.

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