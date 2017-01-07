 

Лукашенко: «Я не позволю унижать белорусский народ»

 

Никому не будет позволено унижать белорусский народ и государство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в субботу он посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске, передает РИА Новости.

«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба.

«Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам», — продолжил президент.

Лукашенко также заявил, что главное — обеспечить стабильность в стране.

«Все остальное мы найдем. Главное — мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Белоруссию, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) — у нашего порога яркий этому пример», — подчеркнул белорусский лидер.

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Лукашенко: «Я не позволю унижать белорусский народ»
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