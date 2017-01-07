В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли, по меньшей мере, 60 человек, еще 50 ранены, передает в субботу турецкое агентство Анадолу.

Представитель Управления гражданской обороны Аазаза Ияд Шейх Разук сообщил агентству, что вблизи местного суда взорвался заминированный автомобиль.

Близлежащим зданиям нанесен серьезный ущерб.

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Жертвами взрыва в городе Аазаз на севере Сирии стали 25 человек, десятки получили ранения, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Аазаз находится недалеко от турецкой границы. Канал сообщает, что в городе взорвался заминированный автомобиль.