 

США за год сбросили на семь стран более 26 тысяч бомб

 

США за 2016 год сбросили 26 171 бомбу в семи странах, наибольшее число из них пришлось на Сирию. Об этом говорится в докладе американского специалиста по внешней политике и национальной безопасности Мики Зенко (Micah Zenko), опубликованном на сайте Совета по международным отношениям, передает Lenta.

По данным эксперта, 12 192 бомбы были сброшены в Сирии. Еще 12 095 применили в Ираке, 1 337 — в Афганистане, 496 — в Ливии, 34 — в Йемене, 12 — в Сомали и три — в Пакистане.

В 2015 году, по словам автора доклада, США сбросили на 3 027 бомб меньше. Кроме того, тогда в списке не было Ливии.

Зенко подчеркивает, что речь идет о заниженных цифрах, так как во время одного удара может быть сброшено сразу несколько бомб, а достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии. Данные по Сирии и Ираку Зенко собрал из отчетов Пентагона и интернет-архива.

Центральное командование Вооруженных сил США возглавляет операцию под кодовым названием Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), целью которой является уничтожение группировки «Исламское государство». Она была начата в 2014 году: в Ираке — в июне, в Сирии — в сентябре.

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