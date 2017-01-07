Авиакомпания «Турецкие авиалинии» (THY) отменила 610 авиарейсов в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада, передает сегодня агентство Анадолу.

Сообщается, что в связи с отменой рейсов 5 900 авиапассажиров были распределены по отелям. Около 20 тысяч пассажиров в аэропорту Ататюрка обеспечены питанием.

Также отмечается, что в международном аэропорту Сабихи Гёкчен отменены 192 авиарейса авиакомпании Pegasus Airlines.

Агентство сообщает, что снегопад, обрушившийся на Стамбул, оказывает негативное влияние на жизнь миллионов жителей мегаполиса. Высота снежного покрова в ряде районов достигла 40 сантиметров.

Пролив Босфор закрыт для судоходства. Гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий, в том числе цепных с участием нескольких фур. Сотрудники муниципалитета Стамбула собрали в спортивном зале «Зейтинбурнуспор» 741 бездомного, предоставив им горячую еду. По мегаполису в целом действует круглосуточная линия службы спасения AKOM WhatsApp.