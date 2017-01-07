Уголовные дела в отношении еще одной группировки в МНБ направлены на рассмотрение в суд. В нее входили, в частности, глава Мониторингового центра МНБ генерал Теймур Гулиев, начальник Управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал Субахир Гурбанов, его заместитель, полковник Физули Алиев и др.

По числу преступлений эта компания оборотней в погонах не уступает печально известной банде Акифа Човдарова, а в чем-то даже превосходит ее.

Одним из пострадавших от бандитских методов опозоривших звание чекиста мошенников стал Камал Сейфуллаев, являвшийся фактическим руководителем ООО «Баки Тикинти» и «Альфа». Из материалов уголовного дела, оказавшегося в распоряжении редакции haqqin.az, выяснилось, что по распоряжению генерала Субахира Гурбанова его заместитель полковник Физули Алиев и другие сотрудники Управления по борьбе с транснациональной преступности незаконно задержали Сейфуллаева и обналичили с банковских счетов его компаний около двух миллионов манатов.

Согласно показаниям самого Сейфуллаева, в декабре 2014 года его вместе с двоюродным братом Илькином Ибадовым задержали сотрудники МНБ. Произошло это возле ресторана «Ниагара», где предпринимателей заставили выйти из их «Нивы». Среди осуществлявших «операцию» были и уже известные своими грязными делами всей стране Физули Алиев и Натик Алиев.

«Ты занимаешься бизнесом, зарабатываешь много денег, значит должен платить нам», - заявил ошарашенным бизнесменам полковник Физули Алиев.

Сейфуллаева и Ибадова доставили в МНБ, где предложили заплатить за свое освобождение два миллиона манатов. Физули Алиев для пущей убедительности заметил, что это прямой приказ генерала Субахира Гурбанова и он не обсуждается. Предпринимателям пригрозили, что в случае, если они откажутся платить, им подбросят килограмм героина и заведут уголовное дело.

После подобных предупреждений Камал Сейфуллаев согласился заплатить сотрудникам МНБ два миллиона долларов. Предпринимателей отпустили, и через два дня Сейфуллаев в сопровождении сотрудников МНБ отправился в «Техникабанк», где снял со счета компании два миллиона манатов и там же передал деньги Физули Алиеву. Стоит отметить, что в то время «Техникабанк» фактически был отнят у бывшего владельца Этибара Алиева и находился под полным контролем МНБ.

В своих показаниях следствию Илькин Ибадов отметил, что лишь формально являлся директором ООО «Баки Тикинти» и «Альфа», на самом же деле он лишь обналичивал средства, поступавшие на его счет, и передавал их своему состоятельному кузену, за что и получал зарплату в 500 манатов.

Ибадов рассказал, что в день ареста они с Сейфуллаевым отправились в филиал «Техникабанка», расположенный у ресторана «Ниагара». Сейфуллаев попросил своего двоюродного брата помочь с обналичиваем крупной суммы денег. Спустя час сотрудники банка уже грузили четыре мешка с деньгами в инкассаторскую машину. А потом Ибадов и Сейфуллаев следовали за инкассаторской машиной на своей «Ниве».

Добравшись до гаража неподалеку с тем же рестораном, предприниматели взяли деньги из инкассаторской машины и переложили в свой автомобиль. Спустя 20 минут в гараж заехал внедорожник, из которого вышел рослый мужчина, и забрал мешки с деньгами. Через несколько минут вслед за машиной вымогателей выехали и Сейфуллаев с Ибадовым, но были остановлены и задержаны сотрудниками МНБ.

Из показаний директора филиала «Хазар» «Техникабанка», где проходило обналичивание денег, Фарида Мамедова стало известно, что Камал Сейфуллаев числился VİP клиентом банка, на счета которого часто поступали крупные суммы денег.

24-27 декабря на счета нескольких компаний Камала Сейфуллаева поступила огромная сумма денег. Сейфулалев обратился к Фариду Мамедову для того, чтобы обналичить 18 миллионов манатов. Директор филиала обратился в главный офис банка с просьбой прислать 18 миллионов манатов наличными. Когда деньги были готовы, Сейфуллаев забрал наличными 12 миллионов манатов, а остальные 6 миллионов попросил перевести на свой личный банковский счет.

Примечательно, что сам факт обналичивания таких крупных сумм денег и тайная передача их в укромном гараже неизвестному человеку на внедорожнике вызывает массу вопросов и само по себе может быть предметом нового уголовного дела. Что это были за деньги? Кому предназначались?

Также интересен и тот факт, что, когда Сейфуллаев с сотрудниками МНБ явились в банк для передачи полковнику Физули Алиеву двух миллионов манатов, там присутствовал и начальник службы охраны банка Аяз Герайзаде. Помимо работы в банке Герайзаде также являлся сотрудником МНБ и близким другом и сокурсником полковника Физули Алиева. Сейфуллаев снял оставшиеся на своем счету 6,2 миллиона манатов, из которых 2 миллиона передал Физули Алиеву, а 4,2 миллиона неизвестному человеку. По всей видимости, эта сумма пошла туда же, куда и первые миллионы.

Из показаний Аяза Герайзаде следует, что в декабре 2014 года ему позвонил его друг полковник МНБ Физули Алиев. Полковник попросил о встрече и сообщил, что из филиала их банка обналичили крупную сумму денег. Герайзаде тут же звонит директору банка Фариду Мамедову и интересуется о судьбе 12 миллионов, которые обналичил Сейфуллаев. Директор банка заявил, что операция проведена абсолютно законно.

«Когда я зашел в кабинет Фарида Мамедова, там уже сидели Физули Алиев, Натик Алиев, высокопоставленный чиновник из Министерства оборонной промышленности и предприниматель Камал Сейфуллаев. Полковник Физули Алиев уже ознакомился с документами об обналичивании 18 миллионов манатов. Представитель Министерства оборонной промышленности снял оставшиеся на счету деньги, а Физули Алиев забрал 1,8 млн манатов», - рассказал Аяз Герайзаде.

Герайзаде в своих показаниях фактически раскрыл, куда именно уходили обналиченные средства. На счета многочисленных компаний Камала Сейфуллаева только за один день из Министерства оборонной промышленности поступило 18 миллионов манатов, большую часть из которых он снял и тайно передал человеку в неприметном гараже. Что связывало Министерство оборонной промышленности с сомнительными компаниями Камала Сейфуллаева и почему огромные суммы денег средь бела дня вывозятся из банка и передаются неизвестным людям? Ответы на эти вопросы должны будут искать следователи.

Нелишне отметить и то, что после истории с отнятыми 2 миллионами манатов Камал Сейфуллаев позвонил Аязу Герайзаде и слезно просил его связаться с его другом полковником Физули Алиевым. Предприниматель просил, чтобы ему вернули хотя бы 150 тысяч манатов из двух миллионов, которые забрал Физули Алиев. Но полковник МНБ деликатно попросил своего друга Герайзаде не вмешиваться в это дело.

Такая вот история с вымогательством миллионных сумм, многие повороты которой до сих пор остаются неясными, а ее участники остаются за кадром…