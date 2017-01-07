Известная российская актриса Настасья Самбурская решила необычным способом привлечь внимание своих поклонников. Она опубликовала снимок, где в Баку в Нагорном парке сидит на дереве в капюшоне и очках. По словам артистки, таким образом она встречала Новый год, сообщает haqqin.az со ссылкой на ее страницу в социальной сети Instagram.

«Знаете, почему меня так долго не было? Я с Нового года вот так на дереве просидела. Пять дней. В Баку», - рассказала звезда.

Поклонники Самбурской, проживающие в столице Азербайджана, в комментариях поинтересовались, не запланированы ли у нее какие-либо мероприятия в городе. Артистка пока не отреагировала на эти вопросы.

Спустя час после публикации, фото набрало уже более 70 тысяч лайков.