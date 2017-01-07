Багдад и Анкара договорились о выводе турецких войск из Ирака

Багдад и Анкара достигли договоренности о выводе турецких войск с военной базы, расположенной у населенного пункта Башика на севере Ирака, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади, передает сегодня телеканал Haberturk.

"Достигнута договоренность относительно требования Ирака о выводе турецких войск из Башики", - заявил премьер Ирака.

Как сообщает телеканал, после встречи с иракским коллегой премьер Турции Бинали Йылдырым сказал, что заявление Абади о том, что Ирак не допустит использования боевиками ПКК своей территории для нанесения вреда Турции, имеет большое значение.

"Мы крайне удовлетворены этим заявлением. Это наглядно показывает, чего мы можем добиться в борьбе с терроризмом, если будем действовать совместно", - сказал Йылдырм.