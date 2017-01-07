В Гегаркуникской области Армении, граничащей с Азербайджаном, убит сын вице-губернатора областной администрации Андраника Акопян — 28-летний Айк Акопян, передает Sputnik Армения.

Эту информацию подтвердил начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян. Он сообщил, что убийство совершил неизвестный человек, и сейчас работают следователи, чтобы выяснить личность стрелявшего.

Согласно информации, сын вице-губернатора Гегаркуникской области Армении был убит в ходе криминальной разборки.