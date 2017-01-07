 

Жители Земли смогут увидеть рождение звезды

 

Жители Земли в 2022 году смогут невооруженным глазом увидеть рождение на небе нового светила в результате столкновения двух звезд, передает РИА Новости со ссылкой на издание Times.

Согласно результатам исследования американского астронома Ларри Молнара, новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд, которые нанесены на карты звездного неба под общим кодом KIC 9832227 еще в третьем веке нашей эры, но свет от вспышки добирался до Земли около 1,8 тысячи лет.

Новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя. Вспышка от столкновения может оказаться настолько сильной, что она может стать одним из самых ярких объектов на ночном небе на несколько дней.

По оценке астронома, жители Земли смогут наблюдать за событием в 2022 году, однако расчет предусматривает погрешность в несколько лет. Если прогноз Молнара верен, ученый станет первым в истории астрономом, сумевшим предсказать столкновение звезд до того, как свет от него достигнет Земли.

В своих исследованиях он опирался на наблюдение за аналогичным столкновением звезд, которое было зафиксировано в 2008 году.

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