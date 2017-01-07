 

Курды устроили митинг в Париже

 

Около пяти тысяч курдов вышли на улицы Парижа сегодня, требуя наказать убийц трех застреленных в 2013 году активисток террористической организации ПКК, передает агентство Франс Пресс.

В январе 2013 года в Париже были обнаружены тела трех женщин, каждая из которых была убита выстрелом в голову. Все три женщины были активистками ПКК.

По данным агентства, суд над подозреваемым в совершении этих убийств должен был состояться в конце января, но подозреваемый умер в Париже в декабре прошлого года от опухоли головного мозга. Отмечается, что он настаивал на своей невиновности.

1017 просмотров


Старости
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
8 Янв 11° / 3°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Трамп: «Только дураки могут быть против хороших отношений с Россией»
Депутат построил себе дворец рабским трудом видео
Армянский публицист о Саргсяне: «Чебурашка стал проклятием для нас»
Арестованы сослуживцы убийцы российского посла
Курды устроили митинг в Париже
Жители Земли смогут увидеть рождение звезды
В Армении убит сын вице-губернатора криминальные разборки
Багдад и Анкара договорились о выводе турецких войск из Ирака
В Марокко в ДТП десять человек сгорели заживо
Известная российская актриса: «Новый год я встретила на дереве в Баку» фото
Министр обороны пропал в захваченном мятежниками городе
Как Министерство оборонной промышленности отмывало миллионы руками Сейфуллаева дело генералов
Стамбульские аэропорты парализовал снегопад Сотни рейсов отменены
США за год сбросили на семь стран более 26 тысяч бомб
Взрыв на севере Сирии: десятки убитых обновлено; видео; фото
Лукашенко: «Я не позволю унижать белорусский народ»
Убийца пять раз выстрелил в брата переводчика посла Ирака обновлено 16:23
Германская контрразведка обвинила Россию в кибератаке на ОБСЕ
The Huffington Post: Мамед работает не на желудок, а на бензин
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Генпрокуратура Азербайджана об экстрадиции Лапшина
Иранская молодежь: «Баку — это наш идеал» рокер Али в гостях у haqqin.az
В Баку ограбили Центр стратегических исследований
Две народности Намибии подали в суд на Германию за колониальные преступления
Поиски бакинских нефтяников продолжаются фото