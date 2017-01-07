Курды устроили митинг в Париже

Около пяти тысяч курдов вышли на улицы Парижа сегодня, требуя наказать убийц трех застреленных в 2013 году активисток террористической организации ПКК, передает агентство Франс Пресс.

В январе 2013 года в Париже были обнаружены тела трех женщин, каждая из которых была убита выстрелом в голову. Все три женщины были активистками ПКК.

По данным агентства, суд над подозреваемым в совершении этих убийств должен был состояться в конце января, но подозреваемый умер в Париже в декабре прошлого года от опухоли головного мозга. Отмечается, что он настаивал на своей невиновности.