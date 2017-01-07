Армянский публицист о Саргсяне: «Чебурашка стал проклятием для нас»

На днях пресс-служба президента Армении распространила новость о том, что глава государства отправился в очередной отпуск и, согласно информации, С.Саргсян намерен провести его за рубежом.

Haqqin.az уже писал о «странной» привычке Сержа Саргсяна устраивать себе отпуск в самые трудные для Армении периоды. Естественно, эта закономерность вызывет вполне понятное негодование армянской общественности. Вот и теперь, в довольно напряженный для страны момент, когда эксперты и аналитики один за другим говорят о возможности скорого дефолта и предстоящего тяжелейшего экономического кризиса, а гражданское общество предупреждает о новых массовых акциях неповиновения, Саргсян вопреки всякой логике взял да и удрал из страны.

Среди сотен мнений и оценок, прозвучавших за эти дни по поводу очередного непонятного отпуска президента Армении, хотелось бы выделить короткое, но вместе с тем довольно точное определение ситуации, которое дала известный публицист Фиалка Гахинян на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Бесполезно говорить политическим языком с напрочь потерявшим политическое восприятие и мышление С. Саргсяном. Тем более бесполезно ожидать от него политического восприятия или политического ответа относительно происходящего.

Отправился в отпуск? Куда? Вновь переливать кровь или же продавать оставшиеся недра наших земель? Или, может, на сей раз придумал какую-нибудь новую сволочную затею? Кто знает, может, он и вовсе не по своей воле отправился, может, его позвали для очередного «подхода к штанге»?

Чебурашка стал настоящим проклятием для всех нас. Как бы там не было, скоро узнаем, в чем дело», - пишет публицист.