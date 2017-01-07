 

Армянский публицист о Саргсяне: «Чебурашка стал проклятием для нас»

Автор: Ваан Мартиросян, спецкор 

На днях пресс-служба президента Армении распространила новость о том, что глава государства отправился в очередной отпуск и, согласно информации, С.Саргсян намерен провести его за рубежом.

Haqqin.az уже писал о «странной» привычке Сержа Саргсяна устраивать себе отпуск в самые трудные для Армении периоды. Естественно, эта закономерность вызывет вполне понятное негодование армянской общественности. Вот и теперь, в довольно напряженный для страны момент, когда эксперты и аналитики один за другим говорят о возможности скорого дефолта и предстоящего тяжелейшего экономического кризиса, а гражданское общество предупреждает о новых массовых акциях неповиновения, Саргсян вопреки всякой логике взял да и удрал из страны.

Среди сотен мнений и оценок, прозвучавших за эти дни по поводу очередного непонятного отпуска президента Армении, хотелось бы выделить короткое, но вместе с тем довольно точное определение ситуации, которое дала известный публицист Фиалка Гахинян на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Бесполезно говорить политическим языком с напрочь потерявшим политическое восприятие и мышление С. Саргсяном. Тем более бесполезно ожидать от него политического восприятия или политического ответа относительно происходящего.

Отправился в отпуск? Куда? Вновь переливать кровь или же продавать оставшиеся недра наших земель? Или, может, на сей раз придумал какую-нибудь новую сволочную затею? Кто знает, может, он и вовсе не по своей воле отправился, может, его позвали для очередного «подхода к штанге»?

Чебурашка стал настоящим проклятием для всех нас. Как бы там не было, скоро узнаем, в чем дело», - пишет публицист.

873 просмотров


Старости
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
8 Янв 11° / 3°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Трамп: «Только дураки могут быть против хороших отношений с Россией»
Депутат построил себе дворец рабским трудом видео
Армянский публицист о Саргсяне: «Чебурашка стал проклятием для нас»
Арестованы сослуживцы убийцы российского посла
Курды устроили митинг в Париже
Жители Земли смогут увидеть рождение звезды
В Армении убит сын вице-губернатора криминальные разборки
Багдад и Анкара договорились о выводе турецких войск из Ирака
В Марокко в ДТП десять человек сгорели заживо
Известная российская актриса: «Новый год я встретила на дереве в Баку» фото
Министр обороны пропал в захваченном мятежниками городе
Как Министерство оборонной промышленности отмывало миллионы руками Сейфуллаева дело генералов
Стамбульские аэропорты парализовал снегопад Сотни рейсов отменены
США за год сбросили на семь стран более 26 тысяч бомб
Взрыв на севере Сирии: десятки убитых обновлено; видео; фото
Лукашенко: «Я не позволю унижать белорусский народ»
Убийца пять раз выстрелил в брата переводчика посла Ирака обновлено 16:23
Германская контрразведка обвинила Россию в кибератаке на ОБСЕ
The Huffington Post: Мамед работает не на желудок, а на бензин
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Генпрокуратура Азербайджана об экстрадиции Лапшина
Иранская молодежь: «Баку — это наш идеал» рокер Али в гостях у haqqin.az
В Баку ограбили Центр стратегических исследований
Две народности Намибии подали в суд на Германию за колониальные преступления
Поиски бакинских нефтяников продолжаются фото