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Автор: Отдел информации 

Депутат из Сумгаита Мирзаджан Халилов построил себе дворец стоимостью в несколько миллионов манатов и отказывается платить деньги рабочим. Об этом в социальных сетях сообщил блогер Мехман Гусейнов.

Блогер нашел прораба, который руководил строительными работами и узнал у него подробности этого вопиющего факта.

Как оказалось, на строительство личного дворца (виллы) депутата Мирзаджана Халилова трудились два десятка рабочих. Однако, по завершению работ, избранник народа отказался платить им деньги.

Когда рабочие начали требовать свои законно заработанные деньги, депутат обратился в суд с жалобой и выиграл дело.  Суд постановил, что это рабочие должны депутату деньги и обязал выплатить ему несколько десятков тысяч манатов.

«У меня нет к нему никаких личных претензий. Я не знаю, почему депутат отказался платить рабочим, чем обрек 20 семей на голод. Когда я спросил Мирзаджана Халилова когда будут деньги, он сказал, чтобы мы забыли о них. Будто проиграли их в карты», - рассказывает прораб.

Между тем, рабочие намерены обжаловать решение суда и добиться выплаты своих законно заработанных денег.

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