Трамп: «Только дураки могут быть против хороших отношений с Россией»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства Россия будет уважать Соединённые Штаты больше, чем в настоящее время, сообщает haqqin.az со ссылкой на страницу политика в Twitter.

«Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только «глупые» люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру и помимо этого. При моём президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас», — написал Трамп в своём Twitter.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.