В Турции задержана ехавшая в ИГИЛ группа чеченцев

В Турции арестованы уроженцы Чечни, которые направлялись в Сирию для участия в боях на стороне террористов. Как сообщает Haberturk, спецслужбы задержали четырех чеченцев в провинции Мерсин.

Задержанные пытались с фальшивыми документами добраться до границы с Сирией, чтобы влиться в ряды террористической группировки «Исламское государство».

В июле 2016 года к югу от города Мосул в Ираке был убит один из лидеров воюющих на стороне ИГИЛ чеченцев Абу Умар аш-Шишани. Его смерть подтвердили сами боевики.