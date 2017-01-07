 

В Турции задержана ехавшая в ИГИЛ группа чеченцев

 

В Турции арестованы уроженцы Чечни, которые направлялись в Сирию для участия в боях на стороне террористов. Как сообщает Haberturk, спецслужбы задержали четырех чеченцев в провинции Мерсин.

Задержанные пытались с фальшивыми документами добраться до границы с Сирией, чтобы влиться в ряды террористической группировки «Исламское государство».

В июле 2016 года к югу от города Мосул в Ираке был убит один из лидеров воюющих на стороне ИГИЛ чеченцев Абу Умар аш-Шишани. Его смерть подтвердили сами боевики.

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