Власти Турции закрывают НПО и берут под контроль соцсети

В официальном печатном органе правительства Турции – Resmi Gazete – опубликованы три новых решения Кабмина (679, 680 и 681), принятые в соответствии с режимом чрезвычайного положения и имеющие силу закона, сообщает Anadolu.

Решения, в числе прочих, предусматривают закрытие 83 НПО, чья деятельность представляет угрозу для национальной безопасности Турции.

Правоохранительным органам официально разрешается вести наблюдения в сети интернет, в том числе изучать личные данные пользователей виртуального пространства.

Вместе с тем, жители Турции, отказывающиеся в течение трех месяцев подчиниться требованию официальных структур по возвращению из-за рубежа на родину, могут быть лишены ее гражданства.

3 января парламент Турции утвердил предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца.

Режим ЧП продлен на 90 дней, начиная с четверга 19 января.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было введено в Турции 21 июля после провала попытки переворота в стране.

Затем режим ЧП продлили еще на 3 месяца, начиная с 01.00 среды 19 октября 2016 года.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетхуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 241 человек.