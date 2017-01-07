 

Ким Чен Ын грозит США превентивным ядерным ударом

 

КНДР продолжит значительно наращивать возможности по нанесению превентивного ядерного удара по США и их союзникам, если те будут и дальше угрожать Пхеньяну и проводить в регионе военные учения. С таким предупреждением выступил постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

"До тех пор, пока Соединенные Штаты и их последователи будут продолжать ядерные угрозы и шантаж, а также если они не прекратят проводить военные учения на нашем пороге, представляя их в качестве ежегодных событий, наш оборонный потенциал и возможности для нанесения превентивного удара с упором на ядерные силы будут значительно наращиваться", - написал дипломат.

Отметим, что за последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. Ограничительные меры, предусмотренные последней резолюцией (принята 30 ноября 2016 г.), касаются лизинга и фрахта судов в КНДР, их страхования, научно-технического сотрудничества (за исключением обменов в области медицины), транзита через территорию Северной Кореи. В документе отмечается, что вводимые меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР".

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