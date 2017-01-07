 

В Эр-Рияде уничтожены двое террористов

 

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о ликвидации двух предполагаемых террористов в ходе спецоперации на севере столицы страны Эр-Рияде, сообщает Arab News.

Представитель МВД страны отметил, что операция позволила предотвратить готовившийся в стране теракт.

Подозреваемые были застрелены правоохранителями после того, как попытались скрыться от преследования на патрульном автомобиле.

Один из убитых был идентифицирован — он находился в розыске в связи с причастностью к нападению на мечеть спецназа в 2015 году. По этому нападению всего проходят девять подозреваемых.

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