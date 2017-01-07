 

В тбилисском ресторане избили гендиректора телекомпании «Рустави 2»

 

В столице Грузии совершено нападение на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 7 января, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ресторане The Dining Room, расположенном на улице Палиашвили в Тбилиси, куда он пришел вместе с друзьями после похорон отца.

«В какой-то момент в зале погас свет, я готовился уходить, когда на меня, подкравшись, напали», — написал гендиректор.

По информации агентства, Гварамию избили двое незнакомцев: они ударили его твердым предметом по голове, после чего он на время потерял сознание. Также сообщается, что нападению подвергся и друг гендиректора.

«Думаю, полиции несложно будет установить нападавших, так как в ресторане работают записывающие камеры», — заявил Гварамия. Он также добавил, что найти этих людей станет «целью жизни».

По факту произошедшего МВД Грузии возбудило уголовное дело. 

540 просмотров


Старости
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
8 Янв 11° / 3°
9 Янв 11° / 4°
10 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Посольство Ирака об убийстве в Demirchi Tower
В Северной Каролине сегодня произошло свыше 250 ДТП снежный шторм
В тбилисском ресторане избили гендиректора телекомпании «Рустави 2»
Стамбул расстрелял гражданин Узбекистана Новые факты
Массовые протесты в Мексике: шестеро убитых из-за повышения цен на бензин
В Эр-Рияде уничтожены двое террористов
Ким Чен Ын грозит США превентивным ядерным ударом
Власти Турции закрывают НПО и берут под контроль соцсети
В Турции задержана ехавшая в ИГИЛ группа чеченцев
Трамп: «Только дураки могут быть против хороших отношений с Россией»
Депутат построил себе дворец используя рабский труд видео
Армянский публицист о Саргсяне: «Чебурашка стал проклятием для нас»
Арестованы сослуживцы убийцы российского посла
Курды устроили митинг в Париже
Жители Земли смогут увидеть рождение звезды
В Армении убит сын вице-губернатора криминальные разборки
Багдад и Анкара договорились о выводе турецких войск из Ирака
В Марокко в ДТП десять человек сгорели заживо
Известная российская актриса: «Новый год я встретила на дереве в Баку» фото
Министр обороны пропал в захваченном мятежниками городе
Стамбульские аэропорты парализовал снегопад Сотни рейсов отменены
США за год сбросили на семь стран более 26 тысяч бомб
Взрыв на севере Сирии: десятки убитых обновлено; видео; фото
Лукашенко: «Я не позволю унижать белорусский народ»
Убийца пять раз выстрелил в брата переводчика посла Ирака обновлено 16:23