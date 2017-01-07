 

В Северной Каролине сегодня произошло свыше 250 ДТП снежный шторм

 

Более 250 дорожно-транспортных происшествий произошло сегодня в американском штате Северная Каролина в результате снежного шторма, передает телеканал Fox News.

"Поступили сообщения о по меньшей мере 260 авариях и других дорожных инцидентах в период с полуночи до 6 часов утра на фоне непогоды", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на губернатора штата Роя Купера.

Дорожная полиция не зафиксировала гибели людей из-за аварий во время снежного шторма, отмечает телеканал.

С пятницы в некоторых районах штата выпало около 15 сантиметров снега. Метеорологи предупредили водителей об опасной наледи на дорогах. Предупреждение действует до конца выходных, отмечает телеканал.

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