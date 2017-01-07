 

Посольство Ирака об убийстве в Demirchi Tower

 

Убийство сотрудника Бакинского представительства Iraq Airlines не имеет никакого отношения к посольству и, в частности, временному поверенному в делах Ирака в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении, распространенным временным поверенным в делах Ирака в Азербайджане Фадиля Абада аль-Шувейли.

В заявлении говорится, что конфликт между двумя местными сотрудниками авиакомпании.     

В заявлении также отмечается, что правоохранительными органами проводится расследование и что убитый гражданин приходится братом одному из сотрудников посольства, который является местным жителем.   

Напомним, что сегодня в результате вооруженного инцидента был убит житель Баку Агалы Али Валид оглу (1993 г.р.). Он был убит в результате выстрела из ружья марки Винчестер.

Отмечается, что А.Агалы является братом переводчика посла Ирака в Азербайджане.

Задержан подозреваемый в убийстве житель Баку Баширов Эльшан Рафаят оглу (1989 г.р.).  Он работает водителем в азербайджанском представительстве Iraq Airlines.

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Посольство Ирака об убийстве в Demirchi Tower
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