США усилят кибербезопасность избирательной системы

Министерство внутренней безопасности США определило американскую инфраструктуру, связанную с выборами, как особо подверженную хакерским атакам, передает «Радио Польша».

Глава этого ведомства Джек Джонсон заявил, что американское правительство должно принять срочные меры по обеспечению безопасности избирательных участков, баз данных, касающихся избирателей, и урн для голосования.

А избранный вице-президент Майк Пенс сообщил, что Дональд Трамп предпримет «решительные действия» по защите правительственных информационных систем от атак хакеров. Это стало реакцией на опубликованный вчера отчет разведки США. Главный тезис этого документа гласит, что президент России Владимир Путин якобы дал российским спецслужбам распоряжение провести спецоперацию по вмешательству в американские президентские выборы с целью дискредитации кандидатуры Хиллари Клинтон.