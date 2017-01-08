На фоне глубокого кризиса на финансовом рынке Азербайджана, когда все в один голос утверждают о необходимости укрепления финансово-банковской сферы, как-то неожиданно прозвучало очередное сообщение Палаты надзора над финансовыми рынками. Дело в том, что совет директоров Палаты в один день аннулировал лицензии двенадцати кредитных союзов. Лицензии отозваны у следующих кредитных союзов: Arzu, Azeri Invest, Canub («Джануб»), Ceyhun («Джейхун»), Compass, F.A.S., Hakari, Kredo-Invest, Real, Tarakama, Tural и Yardımlı («Ярдымлы»).

Комментарий регулятора финансового рынка был весьма лаконичным. Он пояснил свое решение лишь тем, что эти кредитные союзы не соблюдали правила отчетности, более того, у них отсутствовал даже отчет стороннего аудитора за 2015 год. Конечно, нарушения правил отчетности и отсутствие аудиторского отчета достаточно весомые факторы, чтобы налагать на эти организации разные санкции. Но выявляла ли Палата подобные нарушения у кредитных союзов и ранее, делала им какие-то предупреждения, старалась ли помочь – об этом, к сожалению, в сообщении нет ни слова.

Хорошо, что свое отношение к решению Палаты выразила Ассоциация кредитных союзов Азербайджана (AKİA). В частности, председатель правления AKİA Джалил Сулейманов прокомментировал Report упомянутое решение Палаты. По его словам, часть названных выше двенадцати финансовых организаций, хотя и являлись членами AKİA, однако практически не осуществляли никакую деятельность. Мол, именно поэтому и не отчитывались перед Палатой и не организовывали внешний аудит. «Поэтому я нормально отношусь к аннулированию их лицензии и считаю это шагом по урегулированию рынка», заявил глава ассоциации.

Кстати, сам Сулейманов не исключает аннулирование лицензий еще ряда кредитных союзов в будущем. По его словам, сегодня в стране насчитывается порядка 100 кредитных союзов (после закрытия двенадцати – ред.). Однако не все из них осуществляют нормальную деятельность. Среди них есть и члены AKİA. Рано или поздно им придется покинуть рынок.

Обратите внимание на тональность заявлений Палаты и Ассоциации кредитных союзов! С одной стороны, лаконичное сообщение Палаты – единственной структуры в стране, наделенной полномочиями выдавать лицензии и отзывать их у любой финансовой организации, в том числе и кредитных союзов. А с другой стороны, полное угроз резкое заявление ассоциации, призванной помогать всем кредитным союзам в стране, защищать их.

Думается, нетрудно понять, куда мы клоним. Наделенная государством всеми полномочиями структура даже не утруждает себя объяснить населению причины поголовного закрытия кредитных союзов, которые в свое время открывались под звуки фанфар. А созданная этими же кредитными союзами для оказания им помощи ассоциация берет на себя роль судьи. Мол, эти двенадцать союзов ничего не делали, поэтому так им и надо. А заодно AKİA пригрозила и другим «ничего не делающим союзам», что их тоже может ожидать такая же судьба. И честно говоря, создается такое впечатление, будто за решением Палаты как раз и стоит ассоциация, хотя об этом нигде официально не упоминается.

Отметим, что в тучные нулевые годы кредитные союзы росли в стране, как грибы после дождя. На них возлагались большие надежды, особенно в сфере сельского хозяйства и мелкого предпринимательства. КС - это неприбыльная общественная организация, действующая на кооперативных основах с целью социальной защиты своих членов путем осуществления взаимокредитования за счет их аккумулированных сбережений. Деятельность КС направлена не на получение конкретной прибыли, а на предоставление кредитных и сберегательных услуг членам того или иного кредитного союза. То есть кредитный союз - это форма самоорганизации людей, которые объединившись, собственными силами создают для самих себя возможность удовлетворения своих потребностей в финансовой сфере. Это своеобразная, самоуправляющаяся демократическая организация, в которой сами члены организации определяют виды и условия предоставляемых услуг. КС предоставляют финансовые услуги только своим членам, члены кредитного союза одновременно выступают в качестве владельцев и клиентов. Единственной целью такого союза является обеспечение самых дешевых услуг своим членам за счет аккумулированных ими же финансовых средств.

Казалось бы, в нынешней сложной ситуации, когда банки практически не выдают кредитов, а взять деньги для решения своих хозяйственных дел и расширения бизнеса просто негде, кредитным союзам трудно подыскать замену. Но в Азербайджане вслед за банками стали массово закрывать и небанковские кредитные организации (НБКО), прежде всего, кредитные союзы.

Неэффективные банки и небанковские кредитные организации, конечно, надо закрывать. Но мы еще не забыли, как Палата, а ранее и Центробанк, старались буквально за уши вытягивать оказавшиеся в незавидном положении банки, которые длительное время не могли выправить свое положение. А Ассоциация банков, которая обладает куда большим авторитетом в обществе, чем Ассоциация кредитных союзов, при этом вовсе не делала угрожающих заявлений. Так почему же все изменилось, когда речь зашла о кредитных союзах. И вообще, за короткий срок Палата закрыла четверть действующих в стране банков, и уже более 10% кредитных союзов. Закрытие банков ни к чему положительному не привело. Более того, после их закрытия курс маната стал еще круче расти, а доллар превратился в недосягаемый для обычного гражданина дефицит.

Интересно, сможет ли Палата добиться улучшения в сфере кредитования экономики, закрыв дюжину кредитных союзов? Вряд ли. Как показывает практика, одними запретами и отзывами лицензий добиться чего-то стоящего трудно. И тут невольно задумаешься: а не лучше ли проводить с этими банками и НБКО систематическую кропотливую работу с момента выдачи лицензии, а в крайнем случае, когда никакие меры не помогают, закрывать их, да не пачками, выжидая какого-то удобного момента, а по одному. Ведь кредитные союзы не имели отчета стороннего аудитора аж за 2015 год, а закрыли их в 2017 году. А если они ничего не делали вообще, как утверждает ассоциация, так меры надо было принимать еще раньше. Но раньше, видимо, это никому не надо было, а сегодня, выходит, уже надо.