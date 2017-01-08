Громкое дело испанского мошенника Хосе Мануэля Рамиреса Марко, который при помощи финансовой пирамиды вытянул из доверчивых инвесторов из 78 стран мира около 50 миллионов евро, обрастает новыми подробностями. Стало известно, что среди жертв 42-летнего испанца были и азербайджанцы, сообщает haqqin.az.

Рамирес призывал граждан разных стран вкладываться в «проекты, обещавшие быструю отдачу и высокую рентабельность». Специально для проекта мошенник ввел в обращение виртуальную монету, названную unete и равную американскому доллару. Деньги он принимал из различных платежных систем, затем конвертировал их в реальную наличку.

«Мы – молодая, динамично развивающаяся компания, – такими словами начинались его письма, отправляемые тысячам интернет-пользователей. – Однако с нами приключилась неприятность – хакеры конкурентов заблокировали наши банковские счета. Проекты из-за этого простаивают, и мы видим выход в привлечении частных инвестиций на короткий период времени с высокой рентабельностью».

Письма сопровождались видеосюжетом об «испанском биткоине», как мошенник иногда называл свою unete. «В нашей системе финансирования все в руках вкладчиков. Они управляют своими средствами, инвестируют их, сколько нужно и когда нужно, и забирают, когда хотят», – говорилось в письмах и промо-ролике.

В соответствии с документами следствия, компания Unetenet обещала инвесторам утроить их сбережения в обмен на размещение рекламы в сети. Предполагалось, что прибыль будет выплачена в виртуальной валюте, которая была представлена как альтернатива капиталистической финансовой системе.

Преступной группе «перекрыли кислород» в апреле 2014 года, когда в процессе расследования дела по отмыванию денег латвийский банк Риетуму (Rietumu) заморозил счета Рамиреса с 5 миллионами евро, 22 миллионами долларов США, 2600 канадских долларов, 1600 фунтов стерлингов, 365 австралийских долларов, сообщила полиция. Компания Unetenet работала в сообществе Union Business Online LTD, основанной в оффшорах на островах Сент-Винсент (San Vincente) и Гренадины (Granadinas), откуда средства перечислялись на Мальту, в Румынию и Латвию.

Кроме организатора дела, полицией была задержана большая группа людей в разных городах Испании. Мошенников «накрыли» после того, как удалось убедить сотрудничать с полицией бывшего IT-специалиста компании Адриана Триго. По его словам, Рамирес задумал создать свою валюту, вдохновившись успехами российского бизнесмена Сергея Мавроди, мошенника, который в 90-х годах разорил сотни тысяч мелких инвесторов с помощью финансовой пирамиды «МММ». «Отец» unete планировал создать банк, альтернативную финансовую систему и даже город под названием Unetecity.

Бывший гардеробщик ночного клуба в Малаге, Рамирес обещал ежегодную прибыль в размере 188%. У него было 22 тысячи вкладчиков из разных уголков планеты, в том числе из Азербайджана, Доминиканской Республики, Индонезии, Конго и т.д.

Клиенты афериста платили как минимум по 60 евро в месяц, чтобы иметь доступ к системе. Им обещали, что для того, чтобы «заработать» огромные деньги, им достаточно проводить ежедневно за компьютером не более 10 минут, да и особых навыков работы с компьютером не требуется.

Больше всего людей попалось на удочку Рамиреса в Италии (46 процентов всех жертв). Далее следуют Испания (26), США (7), Перу (4) и Колумбия (3). В первых четырех странах каждый клиент потратил в среднем по 6000 евро. Азербайджан в этом списке, к счастью, не в лидерах, но и из нашей страны «испанскому Мавроди» удалось выкачать несколько десятков тысяч евро.

Из 50 миллионов евро пострадавшим удалось вернуть лишь 8 миллионов. Это, в основном, те, кто живет в Испании. Сейчас правоохранительные органы этой страны озабочены тем, как вернуть деньги иностранным вкладчикам.

Рамиреса и его подругу и компаньона Пилар Отеро посадили в октябре 2015 года, но сейчас они на свободе. Если верить источникам в суде, в 2016 году Рамирес заплатил более 100 тысяч евро адвокату. Юрист Франсиско Миранда заявил, что 98 процентов жалоб на его клиента являются ложными. Следствие продолжается.