 

Стрельба в аэропорту Флориды была терактом

 

Следователи не исключают, что терроризм был мотивом стрельбы в аэропорту американского штата Флорида, где погибли пять человек, пострадали более 30, передает агентство Франс Пресс.

В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.

"Мы продолжаем рассматривать все версии и мотивы этого ужасного нападения. Мы продолжаем рассматривать это с точки зрения терроризма как потенциальная мотивация нападения", — сказал журналистам специальный агент ФБР Джордж Пиро.

По его словам, злоумышленник действовал в одиночку. При этом Пиро отметил, что подозреваемый вез с собой в багаже задекларированное оружие — 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет.

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Стрельба в аэропорту Флориды была терактом
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