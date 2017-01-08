 

Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter

 

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам, передает телеканал ABC News.

"Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем", — сказал Керри, отвечая на вопрос ведущего по поводу твитов избранного президента Дональда Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.

Госсекретарь выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации.

"Однако это зависит от новой администрации", — отметил Керри.

372 просмотров


Старости
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Наша погода
Сегодня 11° / 3°
9 Янв 11° / 4°
10 Янв 7° / 2°
11 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Киевский суд вынес решение об аресте Януковича
Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter
В Риме преступник напал на священников
Стрельба в аэропорту Флориды была терактом
«Испанский Мавроди» обманул и азербайджанцев не наш скандал
Сначала закрыли банки, а теперь кредитные союзы наш комментарий
США усилят кибербезопасность избирательной системы
Посольство Ирака об убийстве в Demirchi Tower
В Северной Каролине сегодня произошло свыше 250 ДТП снежный шторм
В тбилисском ресторане избили гендиректора телекомпании «Рустави 2»
Стамбул расстрелял гражданин Узбекистана Новые факты
Массовые протесты в Мексике: шестеро убитых из-за повышения цен на бензин
В Эр-Рияде уничтожены двое террористов
Ким Чен Ын грозит США превентивным ядерным ударом
Власти Турции закрывают НПО и берут под контроль соцсети
В Турции задержана ехавшая в ИГИЛ группа чеченцев
Трамп: «Только дураки могут быть против хороших отношений с Россией»
Армянский публицист о Саргсяне: «Чебурашка стал проклятием для нас»
Арестованы сослуживцы убийцы российского посла
Курды устроили митинг в Париже
Жители Земли смогут увидеть рождение звезды
В Армении убит сын вице-губернатора криминальные разборки
Багдад и Анкара договорились о выводе турецких войск из Ирака
В Марокко в ДТП десять человек сгорели заживо
Известная российская актриса: «Новый год я встретила на дереве в Баку» фото