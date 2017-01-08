Киевский суд вынес решение об аресте Януковича

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры Украины и разрешил задержать бывшего президента страны Виктора Януковича по так называемому «церковному делу». Об этом в субботу, 7 января, сообщает телеканал «112 Украина».

Аналогичное решение суд принял в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, а также бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряки.

Все трое подозреваются в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневецкого Александра (Драбинко) — помощника бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана).

По словам прокуроров, подозреваемые скрываются от следствия и суда, их необходимо задержать и привести в суд для назначения им меры пресечения в виде содержания под стражей.