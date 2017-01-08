В новогоднем приветствии согражданам президент Армении Серж Саргсян сделал акцент на том, что титаническими усилиями властям удалось обеспечить в стране неуклонное соблюдение законов и всех без исключения правовых норм. Отныне, гордо заявил глава государства, в Армении путем насилия и оружия решать проблемы невозможно – власти, мол, этого не допустят.

Эту тему вслед за Саргсяном верноподаннически подхватил лидер партии «Христианско-демократический союз Армении», депутат Национального собрания Хосров Арутюнян. Смакуя очередной посыл, а точнее, кость, президента народу и как бы анализируя июльские события с захватом ППС, предпринятом группировкой «Сасна Црер», он выдал: «Это событие заставляет извлечь уроки, первый из которых состоит в том, что силой, с оружием в руках преследование даже самых добрых намерений обречено на провал и не может продуцировать позитивное».

Не преминул сделать заявление по этому поводу и Эдуард Шармазанов, назвав июльский инцидент террористическим актом. «Вне зависимости от личностей террористов, они могут быть и ветеранами арцахской войны и рекордсменами по Гиннессу, имеющими благие намерения, а может, и нет, в собственной стране вопросы не решаются с оружием в руках. Об их мотивации можно долго говорить, но я про это не хочу говорить! Какими бы ни были мотивы, с оружием в руках решать проблемы незаконно и недопустимо, а также аморально, не по- христиански», - изрек он.

И здесь нелишне было бы напомнить господину Шармазанову об «истинно христианских» действиях властей, которые расстреливают собственный народ, приказывают полиции незаконно врываться в дома мирных граждан, безнаказанно фальсифицировать документы при расследованиях, выносить лживые судебные приговоры. Но что поделать, если на беззаконие и кощунство в Армении тоже существует монополия. И это монополия правительства, и только его.

Лейтмотив той же песенки о недопустимости вооруженного бунта проходит и в интервью депутата от фракции Армянского национального конгресса (АНК) в парламенте страны Никола Пашиняна первому информационному порталу. Все его словоизлияния там не что иное, как еще одно доказательство того, что оппозиция в Армении - фикция, а оппозиционный депутат Пашинян - верный прислужник режима.

Вот только одна цитата из его беседы с журналистами: «Для нас недопустимо ради какой бы то ни было цели взять в руки автомат и стрелять на улицах Еревана». Уж простите, но это очень даже допустимо, если стреляет власть, а такие как Никол Пашинян ведут народ прямо под пули, прикрываясь маской патриотизма и справедливости.

Усиленное муссирование темы бесполезности применения силы народом показывает лишь то, что режим оккупантов в Армении уже осознает недолговечность собственного правления, основанного на лжи, воровстве, коррупции, фальсификациях, подлогах, насилиях и грабежах. Все варианты продвижения и узаконивания в стране лжи и насилия правительство уже исчерпало, и теперь ему приходится в открытую говорить о собственных грабежах в масштабах государства и принимать закон «О незаконном обогащении».

Дабы опять обмануть народ, сегодня все беззакония творятся под прикрытием новых деятелей в галстуках, таких, например, как реанимированный чиновник, в прошлом мэр города Еревана, а ныне премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Этот новый-старый человек во власти, обладающий, чего отрицать, обладающий чисто визуальной представительностью, ничем не отличается от всех остальных по шкале своих внутренних ценностей, а потому успешно используется режимом в качестве орудия сдерживания народного гнева.

Основная задача, которую власти поставили перед данной политической единицей, - выиграть время, чтобы режим смог дотянуть до депутатских выборов 2017 года. Ну, премьер Карапетян вовсю ее и отрабатывает, используя все методы идеологической профанации – от обещаний светлого будущего до патриотизма. Однако трезвомыслящих и все чаще озвучивающих свое несогласие с режимом и его лживыми декларациями граждан уже не обмануть.

В первых рядах несогласных, как всегда, интеллектуалы, среди которых немало знаменитых имен.

Недавно любимый всем армянским народом артист Сергей Даниелян выступил с блестящей инициативой создания партии с экскрементным названием в аббревиатуре, под стать, так сказать, политической среде в стране, что он озвучил в интервью журналисту телекомпании « Кентрон» Петросу Казаряну. Кстати, сразу же уволенному с работы.

И таких прозревших и имеющих смелость дать истинную оценку властям становится все больше, потому и обслуживающий режим персонал, среди которого такие как Хосров Арутюнян, Эдуард Шармазанов, Никол Пашинян, под прикрытием назидательных интонаций активно подключился к запугиванию народа. И теперь эта вброшенная Саргсяном тема транслируется в массы в режиме non stop. Так кто следующий подпевала?