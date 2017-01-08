 

В Португалии собирают деньги для бедных азербайджанцев

Автор: Отдел информации 

Миссионерская служба в Португалии в связи со Всемирным днем миссионерского детства, который отмечается во всем мире 8 января, собирает пожертвования для обездоленных детей в Азербайджане, Албании и Украине.

Помогать нуждающимся гражданам трех европейских стран будут дети в рамках акции «С детьми Европы мы приветствуем всех, как Иисус».

В Азербайджане пожертвованные средства будут использованы для приобретения продуктов питания, школьных принадлежностей и для обеспечения транспорта для 400 детей из бедных семей. 

В Албании собранные деньги будут потрачены на коммунальные услуги школы, которая расположена в бедной деревне со 120 учениками, а также на питание и учебники для школьников.

В Украине средства будут направлены на поддержку христианского образования 2 тысяч детей в возрасте до семи лет.

Пожертвования принимаются в Миссионерской службе в городе Фатима.

Всемирный день миссионерского детства - это праздник детей, которые своими молитвами и жертвами помогают наиболее нуждающимся ровесникам, и, таким образом, по словам Папы Римского Франциска, «дети становятся миссионерами и свидетелями братства и взаимопомощи».

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