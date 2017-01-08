 

Денис Казанский ставит Азербайджан в пример Украине дело Лапшина

Автор: Украинское бюро haqqin.az 

«С одной стороны, блогер Александр Лапшин, посетивший Карабах, действительно нарушил закон, бравировал этим и похоже, специально шел на конфликт, поэтому я считаю, что он должен нести ответственность за свои действия. Но я бы не хотел, чтобы наказание было слишком суровым. Как мне кажется, крупного денежного штрафа или месяца исправительных работ было бы достаточно для его  наказания», - сказал в интервью haqqin.az известный украинский журналист Денис Казанский, комментируя ожидаемую экстрадицию в Азербайджан блогера Александра Лапшина, , который в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровня.

Александр Лапшин

Эксперт подчеркнул, что аналогичного наказания заслуживают все те граждане различных стран мира, которые нелегально въезжают в оккупированные Крым и Донбасс с территории России: «К сожалению, крайне редко удается добиться выдачи таких нарушителей. Думаю, что в случае экстрадиции в Азербайджан Лапшина, будет создан важный прецедент, что сделает других любителей поездок к сепаратистам более осмотрительными. Но при этом, я не верю, что российские политики станут вести себя иначе. Они всегда бравировали своим презрением к законам бывших республик СССР», указывает эксперт.

Д.Казанский также подчеркнул важность создания единого «черного списка» стран-членов ГУАМ, в который должны быть внесены все лица, нарушившие законы Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы и ездившие к  сепаратистам. Эксперт предлагает государствам, входящим в ГУАМ заключить договор о выдаче преступников, поддерживающих сепаратистские и незакононные гособразования.

Он также указал на то, что после аннексии украинского Крыма и роста сепаратизма на Донбассе, в Украине стали лучше понимать и проблему Азербайджана, оккупации со стороны Армении Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов: «Мы стали совсем иначе понимать карабахскую  проблему после того, как сами столкнулись с подобным. И сочувствие украинцев больше на стороне Азербайджана, как страны, которая также имеет чужие войска на своей территории», резюмирует Д.Казанский.

31 просмотров


Старости
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Баку… и только потом Дюссельдорф, Афины, Амстердам
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
9 Янв 11° / 4°
10 Янв 7° / 2°
11 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Игорь Мурадян: «Такая Армения никому не нужна… и даже русским» по ту сторону фронта
Денис Казанский ставит Азербайджан в пример Украине дело Лапшина
В Португалии собирают деньги для бедных азербайджанцев
Беззаконие под прикрытием галстука не путать со "столыпинским галстуком"
Киевский суд вынес решение об аресте Януковича
Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter
В Риме преступник напал на священников
Стрельба в аэропорту Флориды была терактом
«Испанский Мавроди» обманул и азербайджанцев не наш скандал
Сначала закрыли банки, а теперь кредитные союзы наш комментарий
США усилят кибербезопасность избирательной системы
Посольство Ирака об убийстве в Demirchi Tower
В Северной Каролине сегодня произошло свыше 250 ДТП снежный шторм
В тбилисском ресторане избили гендиректора телекомпании «Рустави 2»
Стамбул расстрелял гражданин Узбекистана Новые факты
Массовые протесты в Мексике: шестеро убитых из-за повышения цен на бензин
В Эр-Рияде уничтожены двое террористов
Ким Чен Ын грозит США превентивным ядерным ударом
Власти Турции закрывают НПО и берут под контроль соцсети
В Турции задержана ехавшая в ИГИЛ группа чеченцев
Трамп: «Только дураки могут быть против хороших отношений с Россией»
Армянский публицист о Саргсяне: «Чебурашка стал проклятием для нас»
Арестованы сослуживцы убийцы российского посла
Курды устроили митинг в Париже
Жители Земли смогут увидеть рождение звезды