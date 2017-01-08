«С одной стороны, блогер Александр Лапшин, посетивший Карабах, действительно нарушил закон, бравировал этим и похоже, специально шел на конфликт, поэтому я считаю, что он должен нести ответственность за свои действия. Но я бы не хотел, чтобы наказание было слишком суровым. Как мне кажется, крупного денежного штрафа или месяца исправительных работ было бы достаточно для его наказания», - сказал в интервью haqqin.az известный украинский журналист Денис Казанский, комментируя ожидаемую экстрадицию в Азербайджан блогера Александра Лапшина, , который в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровня.

Эксперт подчеркнул, что аналогичного наказания заслуживают все те граждане различных стран мира, которые нелегально въезжают в оккупированные Крым и Донбасс с территории России: «К сожалению, крайне редко удается добиться выдачи таких нарушителей. Думаю, что в случае экстрадиции в Азербайджан Лапшина, будет создан важный прецедент, что сделает других любителей поездок к сепаратистам более осмотрительными. Но при этом, я не верю, что российские политики станут вести себя иначе. Они всегда бравировали своим презрением к законам бывших республик СССР», указывает эксперт.

Д.Казанский также подчеркнул важность создания единого «черного списка» стран-членов ГУАМ, в который должны быть внесены все лица, нарушившие законы Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы и ездившие к сепаратистам. Эксперт предлагает государствам, входящим в ГУАМ заключить договор о выдаче преступников, поддерживающих сепаратистские и незакононные гособразования.

Он также указал на то, что после аннексии украинского Крыма и роста сепаратизма на Донбассе, в Украине стали лучше понимать и проблему Азербайджана, оккупации со стороны Армении Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов: «Мы стали совсем иначе понимать карабахскую проблему после того, как сами столкнулись с подобным. И сочувствие украинцев больше на стороне Азербайджана, как страны, которая также имеет чужие войска на своей территории», резюмирует Д.Казанский.