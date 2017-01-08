 

Игорь Мурадян: «Такая Армения никому не нужна… и даже русским» по ту сторону фронта

Автор: Отдел политики 

Армянский аналитик Игорь Мурадян, рассуждая об интересах США на Южном Кавказе, высказал оценку роли Армении, которая, по его мнению, со своими капризами изрядно надоела и американцам.

«На Южном Кавказе немало препятствий для НАТО, которые создала Россия, в том числе Армения, которая будет растворена в стратегии альянса, - цитирует Мурадяна lragir.am. - США и НАТО в полной мере готовы привести Армению к состоянию подчиненности. Армения со своими капризами изрядно надоела НАТО и США, и теперь остается очень немногое для того, чтобы подчинить ее задачам Альянса.

Причем, на Западе хорошо поняли, что любые властные группировки в Армении будут подчиняться России. Такая Армения никому не нужна, даже русским. Единственное, что интересует Запад в Армении, это ее вооруженные силы, но они начинают разрушаться, и от этого необходимо уйти.

Развал армянской армии станет главным фактором начала большой войны на Южном Кавказе. И США, и НАТО вовсе не заинтересованы в этом. Армянская армия должна стать одним из проводников политики доминирования США и НАТО в Черном море и на Южном Кавказе.

США не возлагают никаких надежд ни на президента, ни на парламент Армении. Армения как политический субъект не имеет никакого значения, и возможно, это обстоятельство вполне устроит США».

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Игорь Мурадян: «Такая Армения никому не нужна… и даже русским» по ту сторону фронта
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