Армянский аналитик Игорь Мурадян, рассуждая об интересах США на Южном Кавказе, высказал оценку роли Армении, которая, по его мнению, со своими капризами изрядно надоела и американцам.

«На Южном Кавказе немало препятствий для НАТО, которые создала Россия, в том числе Армения, которая будет растворена в стратегии альянса, - цитирует Мурадяна lragir.am. - США и НАТО в полной мере готовы привести Армению к состоянию подчиненности. Армения со своими капризами изрядно надоела НАТО и США, и теперь остается очень немногое для того, чтобы подчинить ее задачам Альянса.

Причем, на Западе хорошо поняли, что любые властные группировки в Армении будут подчиняться России. Такая Армения никому не нужна, даже русским. Единственное, что интересует Запад в Армении, это ее вооруженные силы, но они начинают разрушаться, и от этого необходимо уйти.

Развал армянской армии станет главным фактором начала большой войны на Южном Кавказе. И США, и НАТО вовсе не заинтересованы в этом. Армянская армия должна стать одним из проводников политики доминирования США и НАТО в Черном море и на Южном Кавказе.

США не возлагают никаких надежд ни на президента, ни на парламент Армении. Армения как политический субъект не имеет никакого значения, и возможно, это обстоятельство вполне устроит США».