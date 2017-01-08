 

Мусульман зовут в Баку

Автор: Отдел информации 

Чьи-то опасения (а может и чьи-то надежды) обязательно сбудутся в этом году. Туристы из мусульманских стран вновь приедут! И в прошлом году Азербайджан попадал в различные рейтинги, а турфирмы арабских стран вовсю рекламировали нашу страну. И результат налицо.

Едва только начался новый год, как марокканский сайт marocmama.com назвал 17 мусульманских стран, рекомендуемых для посещения в 2017 году.

Эксперт сайта отмечает, что многие люди боятся исламские регионы. Да, есть нерешенные конфликты, но тем не менее, marocmama призывает посетить в 2017-м году 17 стран с преимущественно мусульманским населением. В список попал и Азербайджан.

Но сначала о рекомендуемых странах: Азербайджан, Бангладеш, Босния, Египет, Индонезия, Иран, Иордания, Казахстан, Ливан, Малайзия, Марокко, Оман, Палестина, Сенегал, Судан, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Откровенно говоря, список странный. Тут есть и опасная Палестина, и великолепный Казахстан, ожидающий миллионы туристов на ЭКСПО-2017, есть нестабильный Египет и ОАЭ.

Но вот что говорят блогеры об Азербайджане: «Откровенно говоря, Азербайджан не является рядовым местом для отдыха. Но те, кто решит все-таки поехать в страну в регионе Южного Кавказа, смогут получить поистине удивительный опыт путешествий».

Говоря о Баку, эксперты отмечают, что это – динамичная столица, Старый город которой находится под защитой ЮНЕСКО. При этом в Баку есть самая современная архитектура, к примеру, знаковые Flame Towers и Центр Гейдара Алиева, который был разработан архитектором Захой Хадид. 

«Азербайджан является страной, которая расположена между Востоком и Западом, между современностью и традициями», отмечает издание. 

Иными словами, реклама Баку посредством побывавших здесь туристов, продолжается. А значит стоит ждать наплыва гостей как минимум из мусульманских стран.

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