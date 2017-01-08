Зять Эрдогана: «США подвергли Турцию кибератаке»

Министр энергетики Турции Берат Албайрак на фоне критики из-за участившихся перебоев в подаче электричества заявил, что его министерство подверглось кибератакам из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Turkish Minute.

В последнее время из-за отключений электричества участились жалобы жителей Стамбула и окружающих городов. На прошлой неделе Берат Албайрак, который приходится зятем президенту Т.Эрдогану, написал в своем Twitter, что сделал "серьезные предупреждения насчет сложившейся ситуации", но этот твит был высмеян пользователями социальных сетей.

"Вчера мы были свидетелями массивной кибератаки из США. Такие атаки на разные департаменты министерства энергетики происходили систематически, однако мы отразили их все", — заявил Албайрак в эфире местного ТВ.