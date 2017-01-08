Власти Дагестана намерены начать работу над т.н. кодексом поведения дагестанца, который бы по пунктам описывал те нормы и ценности, которые делают гомо-сапиенса, живущего на территории Северного Кавказа в районе Каспийского моря не просто гомо-сапиенсом, но еще и дагестанцем.

Ранее аналогичный кодекс написали и в другой северокавказской республике – Чечне, вписав в него столько всяческих добродетелей и достоинств, что желающий приблизиться к описанному идеалу должен будет купить себе крылья, и стать ангелом – иначе никак. В реальной жизни таких образцовых кавказцев крайне трудно, А если честно - почти невозможно.

Можно предполагать, что документ, подготовленный в Махачкале будет примерно в том же духе – мужчины – благородные красавцы, косая сажень в плечах, офицерская выправка, гордый взгляд, говорит исключительно на «вы», первым приходит на работу, последним уходит, не курит, не пьет, верен супруге, усердно молится Аллаху, соблюдает все посты и ритуалы, мужественный солдат, внимательный супруг, ласковый отец, заботливый сын. Женщины – все сплошные красавицы, скромные-горянки, истинно верующие, одеты согласно заветам предков, все мысли – исключительно о семье и детях.

Картина столь же замечательная, сколь и… нереалистичная. На мой взгляд, такого же кавказца, как и авторы упомянутых поведенческих рескриптов. Впрочем, оставим в стороне события происходящие в соседних республиках. Это их дело, и нас никаким боком не касается.

Но зато нас более чем касается проблема, о наличии которой свидетельствует и то, что сами такие документы и уставы истинных чеченцев или дагестанцев вообще появились на свет. Ведь никто, например, в Татарстане, не пытается изобразить на бумаге идеальный, лубочный образ истинного татарина, и требовать от всех представителей этой нации быть именно такими, и никак не другими.

Тем более такая мысль не придет в голову чиновникам в Европе или Америке – из того, чему должны подчиняться все – есть лишь Конституция, да закон, а что касается менталитета, ценностей, и образа жизни – все это дело общественного саморегулирования, и к правительству никакого отношения не имеет. Так я думаю, и многие из тех, с кем мне приходится общаться. И не только в Тбилиси.

Но на Кавказе есть свои проблемы. Дело в том, что кавказцам ни в коем случае нельзя давать слишком много льгот и преференций. Они, то есть льготы и преференции, вообще по жизни могут испортить любой народ, но на кавказцев они действуют слишком уж разрушительно. Как-то так получается, что и в сегодняшней России, и в недавнем прошлом, в СССР, кавказцы были излишне, и на мой взгляд, незаслуженно обласканы.

Не буду заходить слишком далеко, и вспомню Грузию, которая в советское время, с подачи советских поэтов и партийных функционеров, позиционировала себя почти как рай, как исключительное место, в котором проживает исключительное население.

Там – все исключительное. Там небо голубее, чем во всем мире, там солнце светит ярче чем в любом другом месте мира, там природа лучшая в мире, там народ – самый благородный в мире, там мужчины самые мужественные, и женщины самые женственные, там старики в почете, мамы на пьедестале, пьяниц нет, и все, без исключения – поэты, художники, и лучшие в мире руководители застолий. Одним словом, каждый грузин от рождения тамада.

Надо ли говорить, что эта картинка была бесконечно далека от реальности... Что «солнечная Грузия» - совершенно поверхностный штамп, поскольку больше половины населения мира живет на территориях где солнца и тепла больше, чем в Грузии...

И природа у нас тоже красивая, но не более чем в Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, и других горных странах... А уж безумная, дикая красота северных стран вроде Норвегии, или темно- густозеленые леса Западной Европы, потрясающие джунгли и водопады Южной Америки...

Природа везде красива, и везде есть что посмотреть.. Кроме разве что пустыни Сахара, но и в ней есть свой шарм. Словом, если взглянуть реально и критически, то с самого начала станет понятно, что все эти тосты о нас, грузинах выдуманы нами же и по большому счету, не стоят и выеденного яйца. Однако же верили ведь: и авторы тостов, и застольные ораторы и все советское население. И к тому же с превеликим удовольствием... На этом основании и появилось омерзительное национальное чванство, которое, помимо всего прочего выражалось еще и в хамском, наглом поведении за пределами республики – прежде всего в столице и крупных городах России, Украины, и Белоруссии.

Время прошло, и мы сильно поплатились за свою безмерную гордыню. Те, кто в советское насмехался над привычкой русских выключать свет в коридоре, сегодня сами считают мелочь, и на ночь отключают холодильники в целях экономики. Те, кто приехав в Москву ощущал себя хозяином жизни, сегодня считает деньги, чтоб дотянуть от начала месяца до его конца...Тот, кто говорил «Продай “Запорожец”, не позорь нацию», сегодня сам ездит на 20-летнем «Опеле» - по сути, том же “Запорожце”.

Что ж, все справедливо, хамство и недальновидность наказуемы...

Проблема в том, что сейчас в схожей ситуации, с сугубо стилистическими отличиями оказываются народы Северного Кавказа. На российском Первом канале есть программа «Лучше всех», в которой показывают детей с феноменальными способностями – от 3-летних акробатов до 6-летних астофизиков. Истинных вундеркиндов. Уникумов, которых один на миллион.

И вот недавно там показали 10-летнюю чеченку, которая... станцевала лезгинку. Обычную простую лезгинку. Что-то похожее малыши отплясывает в любой кавказской семье. Что и говорить, очень хорошо танцевала, красиво, изящно. Но это была всего лишь лезгинка. Точно такая, которой мне не раз доводилось любоваться по обоим сторонам Кавказского хребта: танцуют сотни тысяч подростков под восторженными взглядами своих мам и пап.

Ничего не имею против лезгинки, и девочки, которая действительно была очень хороша. Все бы ничего, но ее показывали в программе, в которой 4-летний шахматист чуть не обыграл самого Анатолия Карпова... Согласитесь, совершенно разные вещи... Именно это - один из показателей сегодняшней места кавказцев в РФ. На минутку себе представьте – кто-нибудь показал в программе «Лучше всех» простую русскую девочку, которая всего лишь хорошо исполняет “Барыню”, старинный русский народный танец? Мне пока не доводилось этого видеть…

Сегодня кавказцы – привилегированная каста в России. По-другому, чем Грузия в 80-е. Форма другая – северокавказцы не ассоциируются с поэзией, вином, и солнечными курортами. Но отношение как к некоей группе людей, обладающих какими-то особыми свойствами – вне всякого сомнения присутствует.

Это вообще большая загадка – почему русских тянет к кавказцам? Ни одна другая группа национальностей не пользуется таким положением – включая самую большую в РФ этническую группу после русских - татар. Привилегии портят любого человека. Даже заслуженные. Даже те, за которые пришлось попотеть. Целые страны оказались в болоте из-за привилегий и льгот – причем речь идет о вполне себе серьезных и развитых странах с многовековой историей государственности. Одна Греция чего стоит. Чего уж говорить о привилегиях незаслуженных. Привилегиях, за которые не приходилось потеть, изучать до совершенства какой-то предмет, потом достичь вершин, и наконец расслабиться. Привилегиях, которые пришли просто так, ниоткуда.

Халява погубила СССР. Погубить кавказцев для нее – это раз плюнуть.

Привилегированное положение по праву рождения портит людей. Поэтому, сдается мне, что ничего не дадут кавказцам придуманные очередным бюрократическим классом штампованные указики о том, какими им следует быть. Тем более, что время неподходящее выбрано для такого рода самосовершенствования. На Северном Кавказе идет целенаправленная политика культивирования архаизма, традиционных ценностей возведенных в культ, и параллельно – сладкой жизни, тачек, клубных наркотиков, золотых пистолетов.

Молодежь кавказских республик, ощущая свою исключительность, приходит в российские города, где у них нет того уровня контроля как дома, и срывается с цепи.

Это действительно проблема, тем более, что, как показывает пример Грузии, конец этому всеобщему празднику, будет скорее всего куда более жутким и кровавым.

Хотите, чтоб ваша молодежь не конфликтовала в городах России? Хотите, чтоб она училась, осваивала профессии, занималась наукой и техникой, и не ассоциировалась исключительно с танцами и участием в турнирах смешанных единоборств - что само по себе очень хорошо, но только в комплекте со всем остальным?

Для этого не нужно писать никаких кодексов, и искусственно лепить идеальный образ чеченца или дагестанца.

Для этого нужно чтоб их перестали воспринимать как особую касту, которой можно если не все, то уж точно больше, чем остальным лохам. Чтоб они чувствовали, что уважение в обществе надо заслужить, и для этого недостаточно просто родиться в кавказских горах.

Словом, сделайте так, чтоб они росли как большинство их сверстников и в России, и во всем остальном мире. Критический взгляд на самого себя дает больше пользы, чем тысячи самых остроумных тостов. И еще. Ничто на свете не делает человека таким благоразумным и уравновешенным, как страх перед законом, и неотвратимость наказания...