В 2016 году из Армении уехали 60 тысяч человек. Эти цифры превышают показатели предыдущего года. Об этом заявил армянский депутат Арам Манукян, секретарь парламентской фракции Армянского национального конгресса.

На его взгляд, 60 тысяч человек, покинувших Армению, это самая большая потеря 2016 года.

«Болезненной страницей года стали также события апреля, из которых власти, к сожалению, не извлекли никаких уроков, - цитирует оппозиционера news.am. - Захват же территории полка ППС Полиции Армении стал криком бессильного человека, волной недовольства, хоть это и был неразумный шаг, но в любом случае он стал волной народного протеста.

В 2016-ом также было сформировано новое правительство, которое сначала пробудило ростки надежды, но очень быстро разочаровало. Это самое правительство представило отнюдь не обнадеживающий бюджет. Это наихудший бюджет за последние 25 лет. Не были также повышены ни пенсии, ни зарплаты».

По его словам, и в экономическом плане это был год регресса для Армении. «Правительство-реформатор увеличило наш долг еще на 180 млн. долларов. В течение года госдолг Армении на душу населения вырос с 1800 долларов до 2100», - сказал Манукян.