Знаменитый актер Андрей Федорцов в гостях у haqqin.az: «Мечтаю приехать в Баку!»

Воскресным гостем haqqin.az стал замечательный актер из Санкт-Петербурга Андрей Федорцов. Его появление на экранах часто вызывает у зрителя улыбку, тем не менее это серьезный драматический актер, ответственно и вдумчиво подходящий к предлагаемым ролям.

- До того, как стать актером, вы в 1986 г. закончили Ленинградское мореходное ПТУ №64, в 1989 г. - фермерскую русско-итальянскую школу, расскажите, с чего начался ваш актерский путь.

- Я родился в 1968 году. Все началось с «Deep Purple», «Black Sabbath», «LedZeppelin», «Pink Floyd» и т.д. Я, что называется, «лежал в кроватке», а папа слушал записи на бобинах, потому как пластинки были в большом дефиците. Если вспомнить 70-е года, обучение в школе, в те времена не было джинсов, жевательных резинок и т.д. Отец моей знакомой ходил в загранфлоте, он мне привез – альбом Deep Purple “Machine Head”, и на меня неделю смотрели как на икону.

Вспомните, что отвечали в те далекие времена мальчишки на вопрос «Кем ты хочешь стать?». Наверняка услышали бы ответ: «Космонавтом!». Но честно говоря, у нас космонавтом никто не хотел быть. Либо моряком загранфлота, либо дальнобойщиком. Имел место, так сказать, прагматический интерес, чтобы было что привезти.

Но поскольку в моем воспитании присутствовало немного романтики, то в мореходку я попал скорее всего по этой причине, ибо мне это было интересно.

Я прочитал огромное количество советских книг про море и мной двигал не только прагматизм, хотя положа руку на сердце – привозил кое-какие вещи для своей семьи из Швеции и Финляндии. В загранфлоте я ходил всего лишь год – с 1986 по 1987 гг. У нас был «Сибирский 2131» длиннющий контейнеровоз, мы возили так называемые «стенки», которые были в страшном дефиците.

Первое же, самое сильное желание еще со школы было привезти пластинки своих любимых рок-групп. Помню, когда купил «Black Sabbath», мне замполит сделал замечание, что я «теряю лицо советского моряка». Я это запомнил.

После загранфлота была армия, я сам пришел в военкомат Калининского района, и сказал, что хочу в армию. На меня долго и с удивлением смотрели, и в 1987 году после загранфлота я пошел служить. Хотя и была перспектива отучиться в Макаровке (Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова), ибо у меня был красный диплом после мореходки.

Кроме того, в те годы я входил в состав рок-группы «Сокровенные мужики», название было навеяно рассказом А.Платонова «Сокровенный человек». У нас был оркестр, укомплектованный по полной программе, я исполнял песни Юрия Шевчука, группы «Алиса», «АВИА», «Аукцыон», то есть представлял репертуар Ленинградского рок-клуба, и это было здорово! Оттуда и пошло увлечение театром, хотя и не исключено, что свою роль сыграл второй класс школы, когда у нас был кукольный театр, и мы сами писали сценарии.

С мореходки у меня остался друг, мы ходили на одном теплоходе загранфлота, он как-то обмолвился словом, что, в Питере открывается русско–итальянская фермерская школа и попросил заполнить за него документы.

Я отучился два года в этой школе вместо своего товарища, так как его не стало. Получил диплом фермера-арендатора, мы ездили в Италию, под Миланом в Пьяченце проходили практику, где и пришло осознание того, что эта область совершенно не моя.

Потом возникли театральные курсы, куда я пошел разве что из любопытства, и было очень интересно: театр «СЛЕД», детский дом, где мы играли перед очень сложными подростками.

В 1992 г. по рекомендации своего друга, Анатолия Комарова я поступил в Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н.К.Черкасова, на специальность "Актерское искусство", и в 1996 г. мне была присвоена квалификация "Актер драматического тетра и кино".

Как мне кажется, я поступил правильно (смеется). То есть идея стать артистом закономерная, но не фанатичная.

- Ваше появление на экране зачастую вызывает у зрителя улыбку, режиссер Татьяна Лиознова всегда говорила, что даже в самом трагичном кадре, эпизоде всегда должно находиться место для юмора, от этого фильм только выиграет.

- Когда я поступал в институт мне надо было прочитать что–то смешное, что-то драматическое и басню. Я попросил разрешения объединить все три направления в один драматический монолог. И когда я его читал, все умирали со смеху. Мне же было обидно, я говорил, что вообще–то это серьезный монолог.

Говоря о серьезности: мое появление не всегда вызывает улыбку. К примеру фильм 1991 г. «Посещение», его снял Анатолий Комаров. Так в этой картине вообще не было ничего смешного, она снята в духе Андрея Тарковского.

Говорят, что комедию снимать тяжелее всего, но я за трагикомедию. Самый яркий пример – премия «Золотой Остап» режиссеру Алле Суриковой за картину «О любви в любую погоду».

В этом фильме я к своей роли подошел на полном серьезе. Я играл бывшего бандита, который занимается производством, правда мне не уточнили чего именно. И я неделю серьезно отрабатывал, готовился. И было странно, почему все вокруг шутят.

Алла Сурикова позиционировала эту роль как серьезную, но не уточнила жанр. Потом же мне говорят, что снимают комедию, на что я резонно спрашиваю, это что-то меняет? Нет, говорят, просто, чтобы ты знал. То есть «золотой Остап» этот фильм получил как за комедию, хотя я к этой ленте относился как к драме.

Почему же мои роли вызывают улыбку – поверьте, не знаю до сих пор.

- Вы больше актер от сцены или от съемочной площадки, в какую сторону тянет больше, и в каком соотношении?

- Есть актеры, которые снимаются только в кино, к большому сожалению. Есть и те, что работают только в театре. Увы, случается и так, что прекрасные театральные актеры (и тому есть примеры), в кино совершенно никакие.

Я же снимаюсь и в кино, и на телевидении, и играю в театре. Знаете ли, чтобы показать себя на олимпиаде, нужно тренироваться каждый день. Театр и есть та самая тренировка. Репетиции практически каждый день. Это очень важно.

Кино может зрителя чуть обмануть. В театре такое невозможно. По моему глубокому убеждению артист всегда должен играть в театре. Даже при огромной занятости в кино.

- Режиссеры изначально исходят из фактуры актера, внешних данных. Замечательный актер Андрей Файт всегда сокрушался, что в нем видят только шпионов, предателей, аферистов, злых колдунов… Не устали ли от комедийных ролей? И в каких ролях вы видите самого себя?

- Трудный вопрос. Например, если бы я сыграл Гамлета, то он непременно был бы толстый, т.е. именно такой, каким его и задумывал Вильям Шекспир. Если не ошибаюсь, Гамлет должен был весить под 200 кг. Вспомните этот образ, его нерешительность, герой прекрасно знает, кто убил его отца, и при этом 5 часов рассуждает на тему «быть или не быть». «Убить или не убить».

И я понимаю, почему Шекспир написал для большого тучного человека. Нерешительность, одышка, прихватывает сердце, и его действия в финале – это воистину мужественный поступок.

Что же до вашего вопроса, мне проще сказать кого я не смогу сыграть – двухметрового героя, ибо тут нужны большие каблуки (смеется). Но профессия в том и заключается, чтобы сыграть кого угодно. Вспомните Андрея Миронова, Анатолия Папанова, Георгия Буркова, Олега Борисова, Евгения Леонова…Трагико-комедийные артисты.

Возьмите того же Евгения Леонова в «Джентльменах удачи». Комедия. Но нормальный зритель видит, что Леонов не комик, а глубоко драматический артист.И у меня в дипломе написано «Драматический артист театра и кино». Это моя профессия. Я должен и трагедию и комедию сыграть на раз-два.

Но комедию сыграть тяжелее чем драму, поэтому некоторые актеры предпочитают это делать средствами кино или ТВ, там это проще, чем в театре, где в течении 3-х часов прямой контакт со зрителем, глаза в глаза, и заставить их засмеяться или заплакать ой как непросто!

- Не было ли желания самому встать по ту сторону камеры и попробовать свои силы в качестве автора, режиссера.

- Для этого как минимум нужно четвертое образование. По наитию подобные номера не проходят. Работая с актерами, которые стали режиссерами я вижу, как им не хватает образования. Когда мы получаем пьесу или сценарий, то можем разобрать ее и показать режиссеру как минимум пять вариантов.

Но работая с такими режиссерами, как Александр Рогожкин, Владимир Хотиненко, Сергей Снежкин, понимаешь, что у них в голове уже собрана вся конструкция. Может я и стал бы архитектором, но у меня нет пространственного мышления. Я не могу в голове построить 3D. Я могу спеть какую-то песню как актер, но у меня не получится исполнить как Элтон Джон или Лучано Паваротти. Нужна профессия. Постоянно общаясь с режиссерами, думаешь, что можешь как он, одно, другое, третье. Однако это не так.

- Говорят, что творческие люди всегда должны быть в курсе работ своих коллег по цеху – остается ли время на телевизор?

- Большинство фильмов смотрю в «Сапсане», поезде «Москва - Санкт-Петербург». Люблю французское кино, считаю, что французская драматургия одна из самых лучших. Строится вроде и на простых вещах, но даже в комедии чувствуется поиск серьезного.

- Иногда можно слышать новости, что те или иные актеры изъявляют свою гражданскую позицию, подписывают какие - то петиции , митингуют. Как по вашему, должен ли актер принимать участие в общественно - политической жизни страны, или политикой должны заниматься политики, а актеры должны исполнять роли.

- Внутреннее «Я» актера должно идти через все роли. Я пытаюсь говорить в играемых мною ролях о том, что меня волнует. Например в спектакле «Феномен» я играю жулика – экстрасенса. И там красной нитью проходит мысль, что самая большая проблема в том, что со всеми можно договориться.

Это самое страшное. Выпил, сел за руль, тебя остановили, договорился и поехал дальше. Недостроил дом, договорился, сдал, люди живут без света и воды. И так во всем. Этот монолог все время идет под аплодисменты. Иногда бывает вставляю фразы, которых нет в сценарии, но они очень органично звучат в произносимом тексте. Григорий Горин писал эту пьесу в те времена, когда нельзя было говорить в открытую. И зал замирает.

Что же до политики, то человек несведущий, не разбирающийся, говорящий на бытовом уровне нередко скатывается в национализм, он готов ввязаться в драку с теми, кто с ним не согласен. А от национализма недалеко и до фашизма.

Про себя же скажу так, я не за национализм, я за национальные интересы. Надо уважать чужое мнение, уметь слушать, это очень важно. Когда нет уважения друг к другу начинаются войны.

- Расскажите, как проходит ваш досуг.

- Для меня мой досуг – винил, пластинки, музыка. Это у меня в крови. Покупаю, слушаю, интересуюсь. Помимо этого фильмы. Хорошее кино нужно смотреть всегда.

Кроме того, в прошлом году я закончил очень серьезную яхт-школу. Представьте задачу по навигации, вы - капитан теплохода, вам перечисляют внешние факторы и нужно без ошибки ответить на пять вопросов.

Раз ошибся – два дополнительных вопроса, еще ошибка – еще три вопроса. Пока ответы на все вопросы не будут верными на все 100% диплома не видать как своих ушей. Когда капитан безграмотен, это может привести к трагическим последствиям.

И вот пример – иногда в кино можно видеть, как капитан, выходит на судне в шторм. Ерунда полная! Первое, о чем говорят в школах – плох тот капитан, который выходит в шторм. Даже корректнее сказать – дурак, если выходит в море, не посмотрев прогноз, не проверив свой теплоход. Поэтому фильмы, в которых капитан попадает на своем судне в шторм, у профессионалов вызывает улыбку. Шторм нужно либо обойти, либо повернуть назад.

Кроме моря мне интересна архитектура, люблю хорошую музыку, хорошее кино, общаться с интересными людьми. Заодно можно и дрова порубить и дом построить, в общем не лениться (смеется).

- Скажите, бывали ли вы когда-нибудь в Баку, есть ли планы приехать сюда с гастролями, просто отдохнуть на Каспийском море?

- Это моя мечта. Я давно хотел побывать в Баку. Никогда не был в вашем городе, если пригласят с театром, то обязательно приеду. Кстати хотелось бы познакомиться с вашими прокатчиками..

- Блиц. Любимая книга, любимый фильм, любимая музыка.

- Любимая книга – Сенека «Нравственные письма к Луцилию». Любимый фильм – «Полет над гнездом кукушки», «Список Шиндлера». Любимая музыка – «Led Zeppelin», «Ozzy Osbourne», «Pink Floyd», «DepecheMode», «AC-DC», то есть я не приверженец какого-то одного музыкального направления.

- Ваши пожелания себе, своим зрителям, читателям.

- Было бы конечно здорово сфотографироваться с Плантом из «Led Zeppelin»(смеется). С Ричардом Блэкмором, одним из основателей «Deep Purple» я сфотографировался в «Сапсане». А зрителям и читателям мое самое главное пожелание - не терять интереса к жизни!