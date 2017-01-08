Д.Кенворти призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018, которые продут в южнокорейском городе Пхенчхан. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Би-би-си.

"IPC поступил правильно – они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость", — сказал Кенворти.

Он добавил, что в данном вопросе "слишком много политики", что является проблемой. По словам Кенворти, то, что "было сделано" в России "невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт".

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала система применения спортсменами допинга, которая поддерживалась государством. Международный олимпийский комитет, несмотря на призыв WADA, не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.