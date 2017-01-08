Минюст о насилии над 10-летней Нурай Байрамзаде

Министерство юстиции Азербайджана проводит проверку в связи с применением силы, по данным аппарата омбудсмена, в отношении 10-летней девочки на суде на севере республики, говорится в заявлении Министерства юстиции, сообщает haqqin.az.

Напомним, накануне в социальных сетях было растиражировано видео, на котором в Губинском районом суде исполнители с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у воспитавшей ее тети и передали отцу. Сама девочка заявила, что до сих пор не знала о существовании отца и впервые увидела его на суде.

Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова обратилась в Министерство юстиции для срочного расследования инцидента.

"В социальных сетях был распространен видеосюжет, отражающий процесс исполнения, вступившего в законную силу судебного постановления о передаче 10-летней Нурай Байрамзаде ее биологическому отцу А. Байрамову со стороны чиновников отдела исполнительной власти Губинского района. Для информации сообщается, что взявшие на себя опеку Нурай Байрамзаде ее тетя М. Эльдарова и бабушка Ф. Худавердиева отказались передать ее отцу. В связи с этим в 2012 году А. Байрамов в Губинском районном суде подал иск и согласно постановлению суда было принято решение о передаче ребенка отцу. Постановление суда было оставлено в силе решениями Апелляционного и Верховного судов", — заявляет Министерство юстиции.

Как уточняется в заявлении, поданный со стороны М. Эльдаровой иск о лишении родительских прав отца ребенка не был поддержан всеми судами инстанций, так как был необоснованным.

"В ходе осуществления мероприятий по выполнению постановления суда, вступившего в законную силу, несмотря на сделанные предупреждения, профилактические беседы и комментарии, они не приняли добровольно постановление суда, отклонились от исполнения постановления и скрывали место Нурай Байрамзаде. В связи с этим исполнительный чиновник принял соответствующее решение и меры по поиску ребенка и ответчиков. В результате поисковых работ было установлено местонахождение Нурай Байрамзаде и исполнение постановления было назначено на седьмое декабря 2016 года", — отмечает министерство.

Ведомство заявляет, что в процессе исполнения постановления между сторонами возник конфликт. Также отмечается, что сразу после завершения процесса исполнения и выхода сторон из здания ребенок был насильно отобран от А. Байрамова и передан тете. В настоящее время этот факт расследуется в Губинском районном отделении полиции.

"В связи с этим министерство юстиции проводит служебную проверку и по результатам проверки будут приняты соответствующие законодательству меры", — добавляет минюст Азербайджана.