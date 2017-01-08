Шахин Мустафаев – министр экономики Азербайджана, и человек совершенно далекий от медицины, в том числе и от фармацевтики. Но на его беду он одновременно является и председателем Тарифного (ценового) совета, который призван регулировать цены на лекарства. А потому ныне министр должен внимательно следить не только за импортом в страну лекарственных средств, но и регулированием их цен на внутреннем рынке, что в принципе взаимосвязано. Таким образом, министр экономики превратился в одну из главных фигур, отвечающих за здоровье азербайджанского народа, так как лекарствами пользуются все, а экономить на них довольно трудно.

Поэтому последнее интервью министра государственному агентству АзерТадж, в котором он отчитался за прошлый и поделился планами на текущий год, было встречено населением с большим вниманием. Как и следовало ожидать, речь профессионального экономиста изобиловала конкретными цифрами, которые, на первый взгляд, должны были бы нарисовать радужную картину на местном рынке лекарств. Затронул Ш.Мустафаев и самую больную тему – вопросы цен и качества продаваемых в наших аптеках препаратов. Но именно эта тема заставила вмешаться в это дело и haqqin.az, ибо некоторые цифры просто не соответствуют той картине, с которой мы повседневно сталкиваемся в аптеках.

По словам министра экономики и председателя Тарифного (ценового) совета, благодаря регулированию цен на лекарства государственный бюджет и население Азербайджана ежегодно экономит в общей сложности более 650 млн. долларов на расходах. Так, если в 2014 году импорт одной коробки лекарств стоил три доллара, то сегодня это обходится в 1,4 доллара.

Трудно сказать, на чем основываются расчеты министра, но любой даже изредка посещающий аптеки человек, тут возразит ему, причем категорически. Во сколько бы ни обходились лекарственные препараты при импорте, но продажная цена их в аптеках существенно выросла. Конечно, немаловажный фактор здесь сыграла девальвация маната, который упорно продолжает терять свой вес. Но, во-первых, на местном рынке используется исключительно национальная валюта, и получаемая нами зарплата в манатах, к сведению Минэкономики, не растет. А во-вторых, цены на некоторые лекарства, порой даже жизненно важные, уже достигли фантастических, во всяком случае для среднего азербайджанца, размеров. И они явно рассчитаны не для него.

Шахин Мустафаев с гордостью говорит о том, что при подготовке методологии регулирования цен Азербайджан изучил опыт почти 20 стран, и применяемый сегодня в стране механизм позволяет определить оптимальную цену на лекарства. На сегодня уже утверждены цены на 10 166 различных наименований лекарств и с первого сентября 2016 года разрешено продавать лекарства только с утвержденными ценами. В результате после регулирования цен на лекарства их стоимость в ряде случаев снизилась в 5-10 раз.

Ну, это уж слишком!, - удивится читатель, поскольку дела, скорее все обстоят наоборот.

Но не надо спешить с обвинениями. Ясное дело, что министр строит свои расчеты на основании предъявляемых ему документов. А так как мы к ним доступа не имеем, то вполне возможно, что импорт этих лекарств так и обходится, а цену накручивают уже внутри страны, в том числе и сами аптеки.

Но с середины 2015 года в стране началось регулирование рынка лекарственных средств по всей цепочке импорт-аптека, и регулятором этим выступает как раз Минэкономики. Согласно законодательству, как оптовые фармацевтические предприятия, так и аптеки могут установить маржу в размере 20% от стоимости лекарства. Такой подход должен обеспечивать нормальную рентабельность и не создавать никаких проблем при импорте лекарств.

Вот мы и остались перед трудным выбором. Не верить министру мы не можем. Но глазам своим тоже верим, 10-кратного снижения цен в Азербайджане за год не было ни на что. Цены, указанные министерством, сильно различаются от реальных цен, установленных фармацевтами и провизорами в аптеках. Видимо, министерство где-то что-то упустило, чем те и воспользовались. Ведь рынок лекарств очень прибыльный. Это, кстати, видно и из интервью самого Мустафаева. Он утверждает, что импорт лекарств в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 20%.

Видите, даже в кризисный год, когда все показатели, в том числе и на импорт продуктов, падают, рынок лекарств процветает. И не исключено, что в такой перспективный рынок устремились чересчур предприимчивые люди с других рынков, где им сегодня мало что светит. А поскольку основные импортеры лекарств на виду, а аптеки требуют специальных навыков, то, скорее всего, они могут внедриться в цепочку импортер-аптека, создавая лишние звенья разного рода посредников. И 20-процентной маржи пары таких лишних посредников как раз и может быть достаточной, чтобы повлиять на рост цен на лекарства.

На такую мысль, кстати, нас наводит и следующий факт. Министерство экономики с момента начала выдачи лицензий до конца прошлого года выдало предпринимателям всего 3382 лицензии посредством центров ASAN xidmət. 1788 из них были новыми, а 1594 - лицензии, заменяемые бессрочными лицензиями. А по словам Мустафаева, за указанный период в фармацевтической отрасли выдано 979 лицензий, 418 из которых были новыми, а 561 была заменена бессрочными лицензиями. Причем, на производство лекарственных средств выдано всего 4 лицензии.

Да, полсотни новых аптек в Азербайджане за год появиться не могло, производством лекарств занимаются лишь единицы. Кому же достались четыре сотни лицензий? Сами мы ответить на этот вопрос по понятным причинам не можем - это входит в функцию Минэкономики. И нам остается лишь посоветовать министру Мустафаеву не удовлетворяться одними только отчетами, подготовленными своими чиновниками, а интересоваться и мнением общественности.