 

Армяне обстреливают азербайджанские позиции

 

ВС Армении за минувшие сутки, используя крупнокалиберные пулеметы, 44 раза нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, сообщает в воскресенье пресс-служба минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскепар, Барекамаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ашагы Аскипара, Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг, Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Шыхлар, Кенгерли, Ширванлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского, Мехдили Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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Армяне обстреливают азербайджанские позиции
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