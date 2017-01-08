 

От холодов в Италии скончались восемь человек

 

Число жертв новогоднего похолодания на Апеннинах достигло восьми человек. Об этом сообщил в субботу телеканал Rai News 24.

По его информации, некий 80-летний итальянец, страдавший болезнью Альцгеймера, заблудился и замерз насмерть. Ранее сообщалось о семи погибших. В частности, в субботу в одном из заброшенных зданий на южной окраине Милана было обнаружено тело 66-летнего бездомного поляка, умершего от переохлаждения. Еще один бездомный (49-летний выходец из Румынии) был найден мертвым в сицилийском городе Мессина.

Арктический циклон принес морозы и снегопады на всю территорию страны, особенно на Адриатическое побережье и в горы центральной Италии. Закрыты для движения многие автострады, с большими опозданиями ходят поезда. Затруднен доступ в районы, пострадавшие от землетрясения в прошлом году.

По данным метеослужб, температура в Альпах опустилась до минус 27 градусов, а в долинах и в центре, например в Риме, — до минус 5 градусов. Сильные снегопады отмечены в областях Марке, Абруццо, Молизе, Апулия, Кампания, Базиликата, Калабрия и даже на Сицилии.

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