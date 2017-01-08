Бунтующие военные отпустили министра обороны

Бунтующие в Кот-д'Ивуаре военные разрешили приехавшей на переговоры с ними делегации во главе с министром обороны Алайном-Ричардом Донвахи покинуть здание, в котором он оказался заблокирован из-за обстрела, передает Reuters. Ранее часть военнослужащих, недовольных мирным соглашением, открыли огонь по дому, где находились министр обороны, правительственная делегация, а также журналисты и представители мятежников.

Ранее сообщалось, что Донвахи и бунтующие демобилизованные солдаты в результате переговоров смогли прийти к соглашению о прекращении мятежа. Об этом заявил заместитель префекта города. «У нас есть сделка. Это соглашение завершает бунт»,— сказал он. По данным агентства, правительство приняло претензии военных относительно условий проживания и премиальных выплат.

Вчера в западной части Кот-д'Ивуара произошла стрельба. Беспорядки, которые учинили военные в трех городах, вызваны требованием повышения жалования.