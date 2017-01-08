Китай хочет соединить Африку со странами СНГ

Министр иностранных дел КНР Ван И пригласил страны Африки принять участие в реализации главного интеграционного проекта Китая «Один пояс, один путь», призванном соединить Россию и другие республики СНГ с остальной Азией. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Мадагаскаре. Ван И с 7 по 12 января совершает официальные визиты в ряд африканских стран, включая Замбию, Танзанию, Конго и Нигерию.

По словам министра, страны Африки исторически являлись частью «Экономического пояса Шелкового пути», а также важным местом назначения при путешествиях на Запад в рамках «Морского Шелкового пути». «Если любая африканская страна намерена принять участие в новом Шелковом пути, то мы, конечно, приветствуем это», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что Китай уже провел консультации на этот счет с достаточно большим количеством африканских стран, особенно расположенных на восточном побережье Африки, добившись прогресса. «Надеюсь, что по мере непрерывного развития сотрудничества страны Африки будут получать от Китая все больше бонусов для развития», — приводит его слова РИА «Новости».